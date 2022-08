'Milá y Levy', la entrevista más esperada

“Si no tuviera los años que tengo, no me frenaría”, con esta sentenciadora frase de Mercedes Milá al actor William Levy ha promocionado Movistar+ el primer avance de la deseada entrevista entre ambos. La compañía también ha adelantado que su estreno se producirá el próximo lunes día 12 de septiembre en su canal #0, a las 22:30 horas.

La veterana comunicadora hace así realidad su sueño de entrevistar al actor de Café con aroma de mujer, famoso mundialmente por su papel de Sebastián Vallejo en la aclamada telenovela. La colaboración televisiva llega de la mano de la productora propiedad de Jesús Calleja, a la que pertenece Mercedes Milá: “Mi productora ejecutiva y CEO de Zanskar, María Ruiz, que por encima de todo es mi amiga querida que me ha aguantado mis entusiasmos por este ser del Universo, gracias desde el fondo de mí”.

Los calificativos hacia las virtudes de William Levy por parte de Milá son interminables, como “este ser del Universo”. El programa fue grabado hace meses, cumpliendo los ruegos de Milá, y será emitido el próximo 12 de septiembre. En él, la presentadora realizará una completa entrevista al intérprete, repasando su trayectoria profesional y también personal.

Milá ya habló del encuentro entre ambos en redes y su resultado está muy cercano: “Sucedió como había soñado y como lo habían soñado las cientos de fans de William Levy que invitamos a presenciar la grabación de una entrevista joya. Y digo joya porque eso significó para mí”. La entrevista tuvo lugar en el Teatro Pavón de Madrid, ante la presencia de 400 seguidoras del actor como testigo: “Quiero agradecer a todos mis compañeros que lo hicisteis posible en una tarde de calor sahariano en Madrid, en el Teatro Pavón. No olvidaré jamás vuestra entrega y vuestro entusiasmo. ¡Lo logramos! Ahora falta que lo vea todo el mundo”.

Mercedes guarda con mucho cariño el momento vivido con el actor y de ello seremos testigos próximamente. Una charla cordial y muy interesante que ha afianzado la relación entre sus protagonistas. Prueba de ello es la llamada que recibió Milá tras su accidente de bicicleta y el cual reveló ella misma por Instagram: “Esta mañana, a las 5:45 de la mañana, he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana. Me ha llamado al teléfono el señor William Levy. Casi me muero. Me ha reñido porque no le había informado de mi situación”.