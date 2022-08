Padre e hijo, en la despedida

Ficha *** 'Cerca de ti'. Drama, Reino Unido, 2020, 95 min. Dirección y guion: Uberto Pasolini. Fotografía: Marius Panduru. Música: Andrew Simon McAllister. Intérpretes: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins, Chris Corrigan, Valene Kane, Louise Mathews, Keith McErlean.

La imagen primordial remite al corazón del neorrealismo, a aquella fundacional Ladrón de bicicletas de De Sica, aunque también a Umberto D: un padre y su pequeño hijo caminan por la ciudad, cogidos de la mano, en complicidad. Desde los contornos urbanos de una localidad norirlandesa, Cerca de ti asume la herencia del mejor cine humanista de posguerra para mirar de frente y sin demasiados artificios la relación entre padre e hijo en un contexto de clase obrera y ante la enfermedad mortal del primero.

Uberto Pasolini, productor de una de las comedias de mayor éxito del cine británico, aquella The Full Monty que puso a bailar a los parados de Sheffield, y director de la estimable y minimalista Nunca es demasiado tarde, asume aquí la distancia justa y el tono preciso para no convertir sus materiales sensibles en un melodrama lacrimógeno. Con todo, no es fácil no emocionarse, identificarse o proyectarse en esta larga e íntima despedida, en las etapas de la búsqueda de la familia de adopción para ese niño, acompañando los estragos de un padre (extraordinario y contenido James Norton) por no revelarle la verdad y dejarlo en las mejores manos, asumiendo poco a poco la separación, disfrutando de cada pequeño instante o recopilando esos objetos que un día reconstruyan la memoria.

Hay películas que son un estado de ánimo y Cerca de ti, imperfecta y pequeña, modesta y discreta, es una de ellas. Un filme que conquista su honesta emoción poco a poco, en los pequeños detalles de una mirada, una conversación o un contraplano, en las lágrimas no derramadas o las músicas no sostenidas ni un segundo más de la cuenta. Hay algo de fórmula (las visitas), sí, pero esta termina borrándose ante el peso implacable del tiempo en cuenta atrás y el tono amarrado de los acontecimientos. Cerca de ti es una pequeña gran película sobre lo que significa ser (un buen) padre, sobre la muerte, la orfandad y el legado, una pequeña gran película sobre la vida que algún día me gustará volver a ver con mi hija.