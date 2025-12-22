Los quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2025: Salen dos quintos premios más: el 25412 y el 61366

Los quintos premios de la Lotería de Navidad, ocho en total, está agraciado con 6.000 euros al décimo o 60.000 a la serie. Suelen ser unos premios muy repartidos y que a veces, al venderse íntegramente en un mismo sitio, dejan un buen pellizco a los agracidados.

61366, quinto quinto premio: también deja su parte en Andalucía

El 61366

Al poco tiempo de cantar el cuarto quinto, salía el quinto quinto premio de la Lotería de Navidad. Ha tocado casi íntegramente en Madrid, también ha repartido algo en Albacete, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Granada, Huelma, Guijuelo, Gandía, Arroyo de la Encomienda, Zamora, Xinzo de Limia y Orense.

25412, cuarto quinto premio: muy repartido en Andalucía

25412

A las 11:45 salía el cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad. Ha tocado en diferentes puntos de Andalucía, entre ellos, Morón de la Frontera. Las series se han vendido principalmente en Málaga capital, con algunas ventas también en Madrid, Almería y Salamanca.

77715, El tercer quinto premio

El 77715

A las 11:05 ha resultado agraciado el 77715 con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo) que se ha vendido por varias provincias. Se trata de un número muy repartido, con los principales puntos de venta en Aranda de Duero (Burgos), en Zaragoza, Elda (Alicante) y San Lorenzo del Escorial (Madrid).

En Sevilla también ha dejado un pellizco en la localidad de Morón de la Frontera.

60649, segundo quinto premio

El 60649, segundo quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025

El segundo quinto ha sido el 60649, ha salido sobre las 10:38 de la mañana, y ha dejado premiados en varios puntos de Andalucía: Málaga, Cádiz, Sevilla, Roquetas de Mar y en Torremolinos.

La provincia de Almería ha sido una de las agraciadas en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Al filo de las 10:40 de la mañana salió el número 60649, vendido en Roquetas de Mar, en la administración nº 6 de la avenida Juan Carlos I, número 44. El número agraciado ha dejado 2,7 millones de euros, con 45 series vendidas.

El 60649 se ha dejado caer en la provincia de Málaga, en el centro comercial Plaza Mayor, en Torremolinos, en la plaza del Lido.

Como suele ser habitual en los quintos premios, el 60649 se ha vendido en localidades de Pontevedra, Orense, Asturias (Gijón), Santander, Guipúzcoa, Huesca, Barcelona, Girona, Huesca, Alicante, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.

23112, primer quinto premio

El 23112, primer quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025

El primero de los 8 ha sido el 23112, que ha salido a las 10:34 Cada uno de los ocho quintos premios están premiados con 60.000 euros la serie, lo que corresponde a 6.000 euros el décimo.

El primer quinto premio ha estado muy repartido, quedando parte en Andalucía, concretamente en Granada. El 23112, con 60.000 euros a la serie se ha vendido en concreto en la administración del Centro Comercial Carrefour de la Carretera de Armilla. Además ha tocado en Murcia, Cáceres, Salamanca, Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, Ciudad Real, Teruel, Bilbao y otras provincias.

Una de las características más destacadas de los quintos premios es que están exentos de impuestos según la legislación actual. Dado que el importe individual por décimo no supera los 40.000 euros, los agraciados recibirán la cantidad íntegra de 6.000 euros. Este aspecto los convierte en una de las categorías más atractivas, ya que los ganadores no deben preocuparse por deducciones fiscales.

A diferencia de otras categorías, no existen premios menores asociados, como aproximaciones o premios a las centenas o últimas cifras.

Los quintos premios son una parte fundamental del Sorteo de Navidad, el más esperado del año en España. Gracias al alto número de décimos premiados en esta categoría, las posibilidades de ganar aumentan considerablemente, repartiendo una parte importante de la suerte en cada edición.

Con este reparto masivo, los quintos premios continúan consolidándose como una de las categorías que más ilusión genera, llevando felicidad y pequeñas fortunas a miles de hogares en Navidad.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 repartió ocho quintos premios por toda la geografía española. Los números 37876, 72853, 74778, 45456, 45225, 97345, 75143 y 60622 han sido los afortunados, llevando la alegría prenavideña a numerosas localidades del país. Cada número premiado está dotado con 6.000 euros al décimo, lo que supone 60.000 euros a la serie completa.

La distribución de estos premios ha sido especialmente notable por su amplio reparto territorial. Desde las Islas Canarias hasta Cataluña, pasando por Madrid, Valencia y Andalucía, los quintos premios han dejado su huella en prácticamente todas las comunidades autónomas. Algunos han caído de manera concentrada en determinadas administraciones, mientras que otros se han distribuido entre múltiples puntos de venta.

La jornada del sorteo transcurrió con normalidad en el Teatro Real de Madrid, donde los niños de San Ildefonso fueron cantando uno a uno los números premiados. La alegría se extendió por numerosas administraciones que vieron cómo sus clientes resultaban agraciados con estos premios que, si bien no son los más cuantiosos del sorteo, representan una importante suma para quienes los reciben en estas fechas navideñas.

El 37876 inauguró la lista de quintos premios cuando apenas habían transcurrido unos minutos del inicio del sorteo. Fue cantado a las 9:16 de la mañana en el segundo alambre de la primera tabla. Este número madrugador repartió alegría en múltiples puntos de la península, destacando localidades como Elche, Alicante, Girona, Sort (Lleida), Lugo, Alcalá de Henares (Madrid), San Pedro del Pinatar (Murcia), Zamora y Valencia capital.

También llegó hasta las Islas Canarias, concretamente a Tazacorte, en Tenerife. Sin embargo, este primer quinto premio pasó completamente de largo por Andalucía, región que tendría que esperar a premios posteriores para recibir su parte de la fortuna navideña. La variedad de localizaciones donde se vendió este número refleja el amplio reparto que caracterizó a la mayoría de los quintos premios en esta edición.

El segundo de los quintos premios en salir del bombo fue el 72853, cantado a las 10:48 horas durante la cuarta tabla. Este número tuvo especial presencia en la Comunidad Valenciana, vendiéndose en Chella, Mislata y Valencia capital. También llevó alegría a Bailén, en la provincia de Jaén, y a Leioa, en Vizcaya, completando así un reparto que abarcó tanto el este como el norte peninsular.

La aparición de este premio a media mañana comenzó a intensificar la emoción en el Teatro Real, donde el público seguía con expectación cada extracción, pendiente de si sus números resultaban premiados en alguna de las categorías del sorteo extraordinario.

Apenas diez minutos después del anterior, a las 10:58 horas, los niños de San Ildefonso cantaron el número 74778 como tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario. Este número tuvo la particularidad de haber regado de suerte a las ocho provincias andaluzas, convirtiéndose así en el más "andaluz" de todos los quintos premios.

Especialmente afortunado resultó el municipio malagueño de San Pedro Alcántara, que recibió 102.000 euros repartidos con este número. El premio fue cantado en el sexto alambre de la cuarta tabla, llevando la alegría a numerosas localidades del sur peninsular que habían quedado excluidas del primer premio de esta categoría.

El cuarto de los quintos premios en aparecer fue el 45456, cantado a las 11:21 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. Este número llevó la fortuna principalmente a las Islas Canarias, con especial incidencia en Las Palmas, donde se vendió en dos puntos diferentes: Avenida José Mesa y López, 41, y calle Tenerife, 10 local 4.

No obstante, este premio también llegó a la península, concretamente a Baza (Granada), en la calle Cabeza, 3, y a Barcelona, en Riera Blanca, 217. Esta distribución demuestra nuevamente el amplio reparto geográfico que caracterizó a los quintos premios de la Lotería de Navidad 2024.

A las 12:04 horas, los niños de San Ildefonso cantaron el número 45225, que presentó la particularidad de haber caído íntegramente en una única administración ubicada en la emblemática Gran Vía madrileña. A diferencia de los anteriores premios, que se habían caracterizado por su amplia distribución, este quinto premio se concentró totalmente en la capital española, llevando toda la alegría a los afortunados que compraron sus décimos en este céntrico punto de venta.

Este tipo de concentración de premios en una única administración no es lo habitual en los quintos premios, que suelen estar más repartidos, pero demuestra la variedad de patrones de distribución que pueden darse en un sorteo de esta magnitud.

El sexto quinto premio en salir fue el 97345, cantado a las 12:23 horas en el quinto alambre de la séptima tabla. Este número destacó por el importante desembolso económico que supuso para la Lotería Nacional, ya que repartió 11,58 millones de euros concentrados en el centro de Madrid, concretamente en la administración situada en la calle Sagasta, número 8.

La elevada cifra se explica por la venta de 193 series completas de este número en dicho punto, lo que multiplicó considerablemente la cantidad total repartida. Este premio representó una verdadera lluvia de millones en pleno distrito Centro de la capital española.

La capital española volvió a ser protagonista con el séptimo quinto premio, el 75143, cantado a las 12:43 horas en el segundo alambre de la octava tabla. Al igual que ocurrió con el quinto premio anterior, este número también cayó íntegro en Madrid, concretamente en la administración ubicada en la calle Sepúlveda, 144.

Esta concentración de premios en la capital durante la última parte del sorteo reforzó el protagonismo de Madrid en esta edición de la Lotería de Navidad, compensando quizás la amplia distribución geográfica de los primeros premios cantados durante la mañana.

El octavo y último de los quintos premios fue el 60622, que destacó por su amplia distribución por toda la geografía española, llevando pequeñas alegrías a numerosos puntos del país. Este número llevó los 6.000 euros por décimo a localidades de Andalucía como Sevilla, Cádiz y Córdoba; a Seseña en Toledo; Barcelona; Madrid; Alicante; Palma de Mallorca; Plasencia en Cáceres y Puertollano en Ciudad Real, entre otras muchas poblaciones.

Este último quinto premio cerró así el capítulo de los premios de esta categoría con una distribución verdaderamente nacional, tocando prácticamente todas las regiones españolas y llevando pequeñas dosis de felicidad a múltiples rincones del país.

La Lotería de Navidad: tradición y esperanza en España

La Lotería de Navidad es considerada el sorteo más importante del año en España y una de las tradiciones navideñas más arraigadas en la sociedad española. Con más de 200 años de historia, este sorteo extraordinario celebrado cada 22 de diciembre marca el inicio oficioso de las fiestas navideñas y moviliza a millones de personas que compran décimos con la esperanza de que la fortuna les sonría.

Los quintos premios, aunque no son los más cuantiosos del sorteo (ese honor corresponde al "Gordo" de Navidad), representan una importante alegría para quienes resultan agraciados, con 6.000 euros por cada décimo premiado. En total, en la edición de 2024, estos ocho quintos premios han repartido millones de euros por toda España, contribuyendo a hacer más felices las navidades de miles de afortunados.

¿Qué impuestos se pagan por los quintos premios de la Lotería?

Los agraciados con los quintos premios de la Lotería de Navidad deben saber que estos premios están exentos de tributación hasta los 40.000 euros. Al ser premios de 6.000 euros por décimo, no alcanzan el mínimo imponible establecido por Hacienda, por lo que los ganadores reciben el importe íntegro sin retenciones fiscales.

Esta exención fiscal hace que los quintos premios resulten especialmente atractivos, ya que permiten disfrutar de una cantidad significativa sin tener que preocuparse por las obligaciones tributarias que sí afectan a los premios mayores como el "Gordo" o los segundos y terceros premios, que suelen superar el umbral de exención establecido.

¿Cómo cobrar un quinto premio de la Lotería de Navidad?

Los afortunados poseedores de décimos premiados con un quinto premio de la Lotería de Navidad 2024 pueden cobrar sus premios en cualquier administración de lotería para importes inferiores a 2.000 euros. Para cantidades superiores, como es el caso de los quintos premios (6.000 euros por décimo), es necesario acudir a entidades financieras autorizadas.

El plazo para cobrar estos premios es de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Es importante verificar la autenticidad del décimo premiado y conservarlo en buen estado, ya que cualquier deterioro podría dificultar su cobro. Los ganadores deben presentar también su documento de identidad al realizar el cobro del premio.

