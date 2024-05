Muere asesinado por disparos el actor de 'Hospital General' Johnny Wactor

Ha sido un triste infortunio cuando el actor Johnny Wactor ha sido abatido por unos disparos cuando intentaba frustrar el robo de su propio coche. Este atractivo intérprete había aparecido en una serie matinal de la cadena ABC muy querida por el público estadounidense, Hospital General. En dicho serial este actor de 37 años interpretaba el personaje Brando Corbin.

Su muerte ha conmocionado al mundo artístico de Hollywood. Fue asesinado en la noche del sábado en Los Ángeles cuando sorprendió a tres delincuentes que estaban tratando de quitar el tubo de escape de su automóvil de alta gama. La reacción de uno de los sorprendidos ladrones fue la de dispararle a bocajarro. El robo de escapes de coches se ha convertido en frecuente en EEUU.

El actor había llegado con vida aún al hospital donde iba a ser intervenido de las graves heridas y falleció en el quirófano. Ha sido una trágica pérdida por un robo de poca monta.

La policía aún no tendría pistas de los autores del asesinato de Johnny Wactor. Este fallecido apareció en decenas de series y entre los títulos más destacados figura la distópica Westworld, que produjo HBO.

La serie Hospital General se hacía eco del fallecimiento de este antiguo compañero, pesar que también trasladaban otros actores del popular, y longevo, serial norteamericano.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB