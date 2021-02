Muere de un cáncer fulminante Dustin Diamond

Había ingresado hace dos semanas por un desvanecimiento que se reveló con un avanzado cáncer de pulmón. El actor estadounidense Dustin Diamond ha fallecido a los 44 años tras ser vícitima de la voraz dolencia. Este intérprete fue muy popular por su papel como Screech en la telecomedia Salvados por la campana, que en España se vio por Antena 3, TVE y Canal Sur entre otras autonómicas.

Samuel Schreech Powers fue uno de los personajes favoritos de la serie estrenada en 1989 y tras cuatro temporadas formó parte de la secuela Salvados por la campana: los años universitarios, pero había tenido una deriva caótica en su vida que terminó por ir pasándole factura con los años. No estaba previsto que apareciera en una nueva prolongación de la comedia que está previsto producirse para la nueva plataforma de la NBC, Peacock.

El representante expresó el dolor ante el "brutal y sin piedad" comportamiento del carcinoma que se extendió de forma meteórica por su organismo. Cuando fue hospitalizado a mediados de enero, el representante dijo que la familia estaba preocupada porque había antecedentes familiares de cáncer.

Diamond fue sentenciado en 2015 a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y, cinco años antes, afrontó dificultades por el pago de una hipoteca. A lo largo de los últimos años su popularidad le sirvió para participar en distintos realities incluso un Gran Hermano de famosos, además de otro formato para perfeccionarse en el boxeo.

Llegó a probar incluso con el porno, con una grabación titulado Saved by the smell que jugaba con el nombre de su comedia televisiva juvenil.

En 2009 publicó una biografía, Behind the Bell, en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como reveló en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente formó parte del show.