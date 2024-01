Orestes reparte emocionado su premio gordo en 'Pasapalabra' con Luis de Lama

Por una vez utilicemos el latiguillo porque en esta ocasión sí es exacto. Orestes Barbero no es un supercampeón, sino lo siguiente. Oretes no es un tipo buena gente, si no lo siguiente. Ha ganado en un programa, en la final de supercampeones de Pasapalabra, este sábado, 25.000 euros, y ha querido compartir esa abultada cifra con su contrincante, Luis de Lama.

Ha sido tan ajustada la final que se dirimió por muerte súbita. Tras haber acabado ambos finalistas en empate en el rosco, con un fallo (un fallo tonto respectivamente, admitieron) y dos palabras por desvelar, el premio gordo se decidía por resoluciones con palabras de la letra "r" a modo de tanda de penaltis. Y tras alternarse en siete ocasiones Luis de Lama falló y Orestes, acertó.

El burgalés, ahora en El Cazador de La 1, ganaba con justicia, pero entendió que llevarse el premio para él solo "no era justo".

Tras los abrazos con Roberto Leal y el confeti, Orestes interrumpió la despedida para decir que, con permiso, repartía a medias el premio, explicando su pensamiento de que debía honrar el excelente rival que es Luis de Lama, guardia civil destinado en Algeciras. El público y los famosos (Alberto Chicote, Leticia Dolera, Asier Etxeandía y Anne Igartiburu) se quedaron con la boca abierta. El gesto de Orestes es inaudito. Las redes lo celebraban.

Orestes no sentía que había sido mejor en el programa de anoche y su generosidad ha sido desbordante. Luis del Lama siempre ha llevado con humor sus estrecheces y a su mujer le había prometido un viaje, que ya se las aviarían sus hijos. En la final admitió que finalmente, tras el comentario irónico, se llevará a todos a Disneyland París en caso de que se llevara un buen pellizco. Gracias a Orestes así será. De Lama había conseguido ya 3.000 euros tras vencer en semifinales pero ahora suma los 12.500 euros repartidos del premio de Orestes.

Además de este gesto de remate, la final de campeones de Pasapalabra fue un espacio desenfadado por el buen tono de ambos rivales y ha sido lo más visto del sábado.