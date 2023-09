El adiós de Pepe Domingo Castaño a Juan Carlos Aragón fue también de él mismo

Pepe Domingo Castaño ha fallecido a los 80 años en este domingo y su pérdida ha dejado consternados a oyentes y compañeros de profesión. Durante 60 años estuvo en los micrófonos y durante los últimos 34 años animó las eternas tardes de los fines de semana del deporte, entre Carrusel deportivo, en la SER, y Tiempo de juego en la Cadena COPE.

Los homenajes se irán sucediendo y cada palabra de Castaño revela la grandeza como profesional y como persona.

COPE Cádiz ha recordado en esta domingo los versos que el comunicador gallego lanzó dedicados al fallecido autor carnavalero Juan Carlos Aragón, referente durante años en el Carnaval de Cádiz por sus agudas letras. Castaño quiso estar a su altura en el homenaje por su pérdida en mayo de 2019.

Cuatro años después las palabras del presentador, cantante y también poeta suenan emocionantes. Esta despedida a Juan Carlos Aragón suenan a la despedida del propio Pepe Domingo Castaño.

Esta es la poesía íntegra. Adiós...

"Adiós tiene nombre de drama. Adiós es la muerte en persona. No es lo mismo que decir 'hasta mañana' o 'dejadme descansar, que vuelvo ahora'. Adiós, cuando suena, devora cual si todo fuera la nada, pero solo es un momento, elegido por el tiempo, para anunciar que ha llegado el final que represento y que el cuento se ha acabado.

Un adiós bien entendido no duele, porque ni los dioses son inmortales. Un adiós que está llegando se huele en los mismos carnavales. Si quieres saber la señal contempla tu alrededor y eso te debe servir para, sin vanidad, saber decir adiós.

Cuando viene a mi memoria de trovador gaditano aquel tinto de verano con el que entraba en la historia, abrazado a la victoria que el pueblo me vino dando, me he sentido gateando en el umbral de la gloria. Y por más que he disfrutado y por más que he disfrutado a lo largo del camino he visto como han cortado las barbas de mi vecino. Por eso las mías ya estoy remojando para cuando me anden recordando que mi final está llegando sea yo de verdad quien sepa decir adiós dando gracias al mundo, sin odio ni rencor y la ciudad me recuerde cantando".

COPE Cádiz lo ha compartido en vídeo

🚨Hoy que se cumplen 4 años sin uno de los grandes poetas de Cádiz, quién mejor que un grande de la radio para recordarlo. ➡️'Adiós', de Juan Carlos Aragón por el gran Pepe Domingo Castaño @comparsajc @german_mansilla pic.twitter.com/NnVZwZsg8r — COPE Cádiz (@COPECadiz) May 17, 2023

Pepe Domingo Castaño decía adiós a Juan Carlos Aragón y a la vez decía adiós él mismo. Pepe, que tan entusiasta decía cada día "hola, hola, hola", conmueve al pronunciar la palabra "adiós".