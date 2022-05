Cuando Pilar Rahola tida de "vomitivo" que los españoles sean felices con Eurovisión

Si a Pilar Rahola la parece “vomitiva” la canción española enviada a Eurovisión, estamos de enhorabuena. Es un ejemplo de que a las Raholas, rufianes y otras hierbas, les molestará siempre que los españoles nos sintamos felices. Les reconcome el odio. Gracias a una cosa tan tonta como Eurovisión, lo confirmamos. Y Eurovisión es importante por muchas razones. Por ejemplo, para decirle a Rusia que está muy sola (este festival de canciones, por cierto, fue una idea de la OTAN en la posguerra). O, sencillamente, para hacer felices a los espectadores.

La gente es feliz cuando oye el nombre de España y el jurado de países como Suecia da 12 puntos, que es como ser reconocido en ese instante ganador de la noche. Eso sí, a los que no les gusta el festival y creen que por ello están en condiciones de superioridad moral lo recomendable es que dediquen sus esfuerzos intelectuales a otras cosas. Es lo que ha sucedido con políticos del PP, PSOE, Podemos, los independentistas gallegos... que por no saber qué es Eurovisión no aceptaron el resultado del Benidorm Fest y demostraron que los politicos no conocen a la gente de la calle. No saben de algo que ven millones de españoles. Es bastante patético leer a Pablo Echenique o a Núñez Feijóo defendiendo a Chanel, una niña inmigrante que ya en Benidorm sujetaba la bandera española con fuerza mientras las Tanxugueiras la tomaban con dos deditos. ¿Qué es eso de que Galicia va a partir de ahora con Portugal?

En los medios gallegos a estas alturas incluso se insiste "en lo superficial" de la canción de Chanel. El forofismo por las Tanxugueiras impide aprender qué es Eurovisión .

A día de hoy siguen las voces extremistas encorajinadas con la letra de SloMo y siguen escupiendo a una canción, un espectáculo, un show completo de tres minutos, que ha gustado en todo el continente. De no haber sucedido la guerra en Ucrania, en lógico y solidario apoyo del país agredido y en símbolo de unión de Europa ante Rusia, España hubiera tenido el primer puesto de Eurovisión. España, a través de una gran artista y un montaje bien ideado, ha conseguido un gran éxito donde siempre se pensaba que los pasteleos nos dejaban a un lado. Un papel que con lentes adecuados, pensado qué es Eurovisión, qué es lo que más o menos puede gustar y qué es lo que esperan los demás países de nosotros, se contemplaba a distancia.

En la sección de este periódico se defendió a Chanel como la idónea representante de Eurovisión el día antes de la final del Benidorm Fest. Ytras concluir la gala alicantina, sin saberse las tres cuartas partes de los temas que iban a concurrir a Turín, aseguramos aquí la victoria y el mejor papel de España en 25 años. Veníamos desde muy abajo:el gallo de Manel Navarro, la casa de Miki Núñez, el pastel de Almaia que pasó de largo, la luna de Blas Cantó. Demasiadas actuaciones sin visión.

Se lo voy a comentar en primera persona, que lo hago de excepcionalmente: primer ensayo del Benidorm Fest, 25 de enero. Un puñado de periodistas contempla las actuaciones. Todas las miradas están puestas en el Ay, mamá de Rigoberta Bandini, con razón. Pero a las cuatro de la tarde, hora de siesta, se prepara la canción SloMo. Sale de brilli brilli su desconocida cantante y sus bailarines. A los treinta segundos ya deja a la concurrencia impactada y a algunos con la boca abierta, aunque se siguiera defendiendo a “Rigo”. Ojalá Rigoberta en el Benidorm Fest hubiera presentado una puesta en escena como la de su videoclip. Habría ganado en Benidorm y habría estado a la altura de Chanel en Turín.

Pero aquella primera actuación de SloMo fue una divina revelación de Pilar Miró mártir (jurado en 1968). Chanel era la actuación que necesitaba España en Eurovisión desde hace años. Yla primera vez de la coreografía a cámara lenta ya no dejaba dudas: íbamos a ganar Eurovisión 2022. Costó entenderlo. Al cabo de los meses se fue dando cuenta el personal y los que faltaban por descubrirlo lo vieron el otro sábado. SloMo era el tema que desde este periódico se venía pidiendo desde 2006: un número de estilo latino, exponente de nuestra música comercial. Se podía fichar a un intérprete americano pero el talento lo teníamos aquí.

Pedimos una entrevista el día antes de la final. Concentrada en la actuación, concedió un buen rato a este periódico donde desgranó cómo se gestó SloMo. Fue la única entrevista en profundidad publicada tras el Benidorm Fest, el lunes 31 de enero. Aparece publicado al final: le deseamos lo mejor (como en la despedida a cualquier entrevistado), pero en esta ocasión el deseo de que le pase lo mejor es porque Chanel va a hacer feliz a mucha gente.Nos va a hacer muy felices. Los españoles de menos de 30 años no habían visto nunca a una canción española tan arriba.

Un milagro de Pilar Miró mártir que está en los cielos y de la responsable de Eurovisión en TVE, Eva Mora. Desde hace 20 años pedíamos que la pública “se tomara en serio” el festival. El jurado del Benidorm Fest, tenía toda la razón y menos mal que el coaching emocional que siempre ha seguido Chanel la salvó de iras y ataques crueles.

España iba a ganar Eurovisión. Se ganó aunque la vencedora en los puntos fuera Ucrania.