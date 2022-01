Chanel: "Me he criado aquí y yo soy española"

Para llegar a Eurovisión y ganar el Benidorm Fest a sus 30 años la barcelonesa Chanel Terrero se ha formado desde pequeña. Desde los 16 años ha intervenido en musicales, iba con Shakira y ha sido actriz en series como Águila Roja o Gym Tony. Intérprete completa, la propuesta de cantar Slo Mo le llegó experimentada

Esta entrevista fue la última concedida por Chanel antes de la gala final del sábado y continuó tras la victoria.

–Su canción Slo Mo no despertaba en principio expectativas. Porque no era sólo para oírla, había que verla. Es una ‘maquinaria’ coreográfica de precisión.

–Estaba deseando que se viera el show, la puesta en escena. Lo que hemos trabajado durante tanto tiempo y se ha reconocido. Confieso que el miércoles estaba muy nerviosa. Se presentaba algo que un equipo había dedicado mucho tiempo y al ver cómo iba reaccionando el público me fui creciendo.

–La comparan con otras divas y con otras canciones eurovisivas pero España nunca había presentado algo así, que tiene nuestro sello traído de América. Pop latino...

–Queremos ofrecer algo que guste en todo el mundo, en inglés y en español.

"El coreógrafo es Kyle Hanagami, el de Jennifer López, cuando lo supe me puse a hacer cinta, a coger fondo"

–¿En cuánto tiempo se ha gestado este show?

–Desde que me enteré que estábamos entre las catorce candidaturas del Benidorm Fest empecé a hacer cinta, para coger fondo. El coreógrafo iba a ser Kyle Hanagami, el de Jennifer López, de Blackpink. Sabía que iba a ser una coreografía fuerte. Me preparé mucho al saber. que iba a ser él el encargado.

–¿Y cómo se prepara una coreografía así?–Ha sido muy fuerte, porque es el mejor coreógrafo del mundo. Escuchó el tema, me vio bailar en Instagram y se ofreció a hacer la puesta en escena.

–¿Es de él la idea del slow motion con luz estroboscópica? Es un impacto.

–Sí, idea de Hanagami. La canción se llama Slo Mo. Debía haber slow motion.

–¿Fue usted entonces a preparar lo de Benidorm a Estados Unidos?

–Hanagami vino a Madrid a ensayar conmigo y los bailarines. Estuvimos varios días preparándonos tras vernos en directo e hizo la coreografía expresamente. Estuvimos cuatro días después montando lo que veis de Slo Mo. Él es el director artístico junto al compositor, Leroy Sánchez, un vitoriano que lleva años en EEUU. Con cada ensayo ensayo han visto los vídeos, dando indicaciones a la realización.

–¿Cuántas personas forman su equipo?

–Ahora mismo nos vamos a cenar y en la mesa hay catorce sillas, pero somos más.

–Ahora es conocida ¿pero cómo se presentaría para que sepamos quién es?

–Yo me presentaría como una chica con ilusión, joven, apasionada con su trabajo, que comenzó en el mundo artístico con 16 años en los musicales y no ha parado de trabajar hasta ahora. Es decir, una actuación así para mí no es algo nuevo, es un mar en el que yo nado perfectamente.

–Pero nunca se había presentado como solista.

–Exacto. El resto de mis compañeros tenían su trayectoria, sus fans. Había que dar este paso. De los cobardes nunca se escribió nada.

–Media España ha pasado por El Rey León.

–Son producciones muy fuertes, traídas por los norteamericanos, que te obligan a mucha disciplina, rutina. Esos trabajos te aportan mucha experiencia. Estuve como dos años y medio en El Rey León, eso es mucho tiempo. Todo te aporta.

"La directora de mi academia musical cuando era niña me dio alas y también me puso en la tierra"

–¿Hay que ser un atleta para estar en un musical?

–Mi rutina física depende del proyecto. Básicamente lo que hago en grandes proyectos es hacer mucha cinta, correr, y también muchas clases de canto, interpretación, baile. Y mucho coaching emocional, además, todo eso va de la mano.

–¿Y qué personas le han marcado, le han apoyado en su carrera?

–Han sido muchas porque soy una mujer que continuamente estoy aprendiendo de mi alrededor. Pero si tuviera que decir una persona, sería la directora que llevaba la escuela musical donde me formé de pequeña, que es mi segunda madre, Geli Coupet. Es la que me dio alas y también me puso en la tierra. Me dio mucha ilusión pero también me decía que ahí fuera había muchas artistas más buenas que tú, pero no había ninguna tú.

–Lo dice el personaje de su canción, nunca “secondary”.

–Total.

–Su madre la trajo de pequeña de Cuba.

–Sí, y yo me he criado aquí. Me siento española, y cuando lo digo en voz alta siento que no me hace falta que insista. Yo soy española.

"Mi vestido es de la sevillana Carmen Farala, la ganadora de Drag Race. Vino a Benidorm. Es una diosa. Ella creó y yo creí en ella"

–Pero en sus genes, en sus movimientos, se nota la sangre de allá.

–Supongo que sí. Pero también tengo la pasión española, la vibro. Esa esencia.

–¿Y hay viaje de ida y vuelta en sus antepasados?

–Uno de mis bisabuelos era canario.

–¿En su vestido, en su imagen, usted aporta su personalidad?

–El vestido es de la sevillana Carmen Farala, la ganadora de Drag Race. Vino a Benidorm. Es una diosa, se ha esmerado para que yo me luciera y con los ojos cerrados le dije que confiaba en ella, sólo tenía que detallarle cómo eran mis movimientos para sentirme cómoda. Ella creó y yo creí en ella.

–Su canción es una historia en tres minutos, va cambiando de aspecto.

–Todo está unido, el vestuario tiene sentido, el maquillaje, el pelo, tiene su unión. El maquillaje y peluquería es de Cristo Rodríguez, que es uno de los grandes de este país en ese trabajo, con grandes estrellas.

"Me encantan que hayamos estado ahí en cabeza mujeres, que nuestros temas vayan con ese mensaje de empoderamiento de los que me siento muy orgullosa"

–¿Cuando en la canción dice “agua” es por el “fuego” de Eleni Foureira?

–Qué lejos estoy de esas comparaciones. Tiene toda la intención, pero no es por nadie: es mi grito. Es muy mío. Cuando algo me gusta yo digo “aaagua”.

–Su victoria no es fruto de la chiripa ¿y ahora qué?

–Por supuesto voy a seguir trabajando con mi equipo, porque hay que pulir más. Y lo primero que he hecho al ganar es llamar a mi madre, a mis abuelos, que están en Barcelona, gritar y llamar a todos mis seres queridos.

–El Benidorm Fest ha sido de las mujeres, con Rigoberta y Tanxugueiras.

–Me encantan que hayamos estado ahí en cabeza mujeres, que nuestros temas vayan con ese mensaje de empoderamiento de los que me siento muy orgullosa. Ha habido muy buen ambiente entre nosotras. Centradas en la música, para pasarlo bien y pasar de haters.

–Este año sí. Le aseguro que hará feliz a España en Eurovisión.

–Así será. Aaagua.