Quince representantes de España en Eurovisión que han muerto

Al cabo de 62 participaciones en escena, con Zorra aguardando su suerte con Nebulossa (las expectativas, la verdad, están muy bajas, aunque lo vayamos a pasar bien con ellos), el Festival de Eurovisión está ligado a los recuerdos de las distintas generaciones. Las dos ganadoras españolas, Massiel, en 1968, y Salomé, en 1969, han llegado a una edad avanzada pero en sus apariciones esporádicas son bien recibidas para la evocación de sus respectivas victorias en la celebración europea. También es el caso de gloriosos segundos puestos como Karina, Betty Missiego o la conmovedora voz principal de Mocedades, Amaya Uranga; o ya más reciente, la malagueña Anabel Conde, que se dedica a la docencia.

Desde 1961 con la sevillana Conchita Bautista, retirada a sus 87 años, y que tuvo una doble participación, España ha tenido suerte dispar, en especial en las dos últimas décadas en este invento de la OTAN. Hemos vivido apoteósicas intervenciones como las de Chanel,2022, o Azúcar Moreno y momentos con pifias como el sufrido por las propias hermanas Salazar en Zagreb en 1990, cuando el play back musical se lanzó a destiempo, desconcertando a las cantantes y a la orquestas, o el espontáneo que apareció en plena actuación de Daniel Diges en el año 2010.

A través de estos doce representantes españoles fallecidos en Eurovisión podemos hacer una semblanza de lo ofrecido por TVE en los festivales.

-Víctor Balaguer. 1962. Este cantante barcelonés fue el primer artista masculino español en subir al escenario eurovisivo. Su Llámame, era una repetitiva balada con aire trasnochado, grandilocuente, que se llevó el primer cero puntos para España. Sin un cara destacable para la memoria colectiva, Balaguer murió en Barcelona a los 68 años en 1984.

-José Guardiola, 1963. Este tocayo del célebre entrenador es autor del himno del Espanyol y era también un almibarado vocalista de la escuela barcelonesa, crooner que con su Algo prodigioso cazó 2 puntos que al menos en el debut londinense en el festival permitió que no fuera última. Guardiola, émulo de Aznavour y Sinatra, llegaba a Eurovisión tras un gran éxito con su hija pequeña, Di papá. Murió en Barcelona en 2012 a los 81 años.

14. Spain 1963 🇪🇦José Guardiola Algo ProdigiosoAverage: 11 (won tiebreak)High: 🥈 (Kuz)Low: 15 (Meehall)pic.twitter.com/4Jb3as6SCk — Meehall ⸆⸉🌙 (@saoasflores) November 15, 2020

-Tony Croatto, 1964. Es difícil ubicarlo fuera de contexto. Era uno de los integrantes del trío Los TNT. Como entonces sólo se aceptaban en Eurovisión solistas, apareció oficialmente como acompañante de su hermana Nelly. Caracola era una balada italiana que tampoco gustó aunque los años han sido indulgentes con este olvidado tema. De manera indirecta fueron protagonistas porque un espontáneo saltó al escenario de Copenhague con una pancarta que denunciaba las dictaduras de Franco y Salazar, España y Portugal, para pasmo de la audiencia. Por entonces no existía el retardo censor de los directos en la TVE tardofranquista. Tony murió en Puerto Rico en 2005, a los 65 años.

-Jaime Morey, 1972. Otro baladista al uso que saltó con los años a la popularidad por verse involucrado en el escándalo financiero de Gescartera como directivo testaferro. Fue absuelto. Su Amanece en Edimburgo, cuando sólo dos personas votaban en representación de cada país, pasó con más pena que gloria. Morey fue Felipe el Hermoso en el cine (en la parodia Juana la Loca de vez en cuando) y murió en Madrid en 2015 a los 73 años.

-Augusto Algueró, 1972. Es uno de los grandes compositores pop de nuestro país, de los más prolíficos y no hay gran figura española musical de los 60 y70 que no contara con su colaboración. El barcelonés compuso la primera canción que llevó España a Eurovisión, Estando contigo, con Conchita Bautista en 1961. Dirigió la orquesta para Amanece y también lo hizo en 1970 con la aparición de Julio Iglesias con Gwendolyne pero sobre todo fue quien estaba al frente de los instrumentos en la noche del Teatro Real donde el Vivo cantando de Salomé compartía el primer puesto con otros tres países. Algueró, ex marido de Carmen Sevilla, fallecía en Torremolinos, donde estaba retirado, en 2011 a los 76 años.

1969-VIVO CANTANDO (Salomé)-Se celebró en España porque guess what, ganamos el año antes-El vestido pesaba 14kg xd-Empatamos a 4 con Francia, UK y Holanda-Oficialmente ganamos los 4. Se les dieron los trofeos que antes se daban a compositores, orquesta y letrista. Una mess pic.twitter.com/56v9kRmVdJ — nico (@nicormg) January 20, 2019

-Roberto Uranga, 1973. Uno de los hermanos que conformaban el eje de Mocedades, grupo del que fuero entrando y saliendo componentes con los años. De los que actuaron con el maravilloso Eres tú, himno de Juan Carlos Calderón que debió ganar, permanecen Izaskun Uranga y Javier Garay. Amaya tuvo una carrera en solitario a mediados de los 80 y recaló en El Consorcio. En el vídeo de abajo es el primero por la izquierda, fue el primer representante eurovisivo español que se presentó sin corbata o pajarita. Roberto murió de un cáncer en 2005 a los 57 años. Su hermana Amaya apareció totalmente emocionada, recordándole, en el homenaje eurovisivo que destacaba a Eres tú entre las mejores canciones del festival de los primeros 50 años.

Buenos días!El grupo Mocedades representó a España 🇪🇸 en 1973 con "Eres tú", una canción en la que una mujer le explica a su pareja todo lo que significa para ellapic.twitter.com/cyvavsQJ5o — Darío 🇵🇱🇬🇧🇧🇪 (@fosstinpsihi) November 15, 2021

-Peret, 1974. Uno de los fundadores de la rumba catalana era conocido en todo el mundo por Borriquito y llegaba a Brighton (amenazado de muerte por los que no querían que "representara a la dictadura") para reafirmar su estilo en vivo con el optimista e irónico Canta y sé feliz, con su coro de palmero, una juerga hace 50 años en la noche de Abba y Waterloo y donde también intervino Olivia Newton-John. Pere Pubill Calaf siempre ha sido una figura admirada y nos dejó en 2014 en su Barcelona a la que tanto cantó a los 79 años.

«Canta y sé feliz» nos decía Peret🇪🇸 en el festival de #eurovision de 1974 que llevó la rumba catalana a todas las televisiones de Europa desde Brighton🇬🇧. Fue noveno con 10 puntos, 3 de 🇲🇨y 2 de 🇳🇴y🇵🇹. Peret, hoy habría cumplido 88 años. ¡¡Feliz viernes y buen finde eurofanes!! pic.twitter.com/h99p9JeMTQ — Curiosidades sobre Eurovisión (@ESCcuriosity) March 24, 2023

-Sergio Blanco, 1975. El marido de Estíbaliz Uranga fue de la mano de ella para dejar Mocedades en vísperas del Eres tú y tras el buen resultado de esta canción era casi lógico que contaran con ellos al poco. Sólo dos años después participaba la pareja con Volverás que quedó en mitad de la tabla y con aire de decepción. Con Cantinero de Cuba tuvieron gran éxito a mediados de los 80 y pasarían a formar parte de El Consorcio. Sergio, desbordante de buen rollo allá donde iba, murió en 2015 a loa 66 años.

17 🇪🇦 Sergio y Estíbaliz - "Tú volverás" (1975).Unpopular opinion de esas: este es el mejor Calderón de Eurovisión. La sensibilidad, la belleza de lo que cuenta y la gracia de Estíbaliz lo hacen imbatible, caris. #Los100deMarisa pic.twitter.com/mYbQDtkAe0 — Marisa Vidilla🔻 (@MarisaVidilla_) September 26, 2021

-Waldo de los Ríos, 1977. Lo último que hizo este compositor argentino fueron los arreglos de la canción que llevaba España a Eurovisión, Enséñame a cantar, con Micky. Una cuestión menor de caché le dejó fuera de aquella dirección de la orquesta. Se suicidó días después en su casa de Madrid tras una depresión. Sólo tenía 42 años. Sus revisiones de la música clásica y temas como El himno de la alegría con Miguel Ríos le dieron fama internacional. Dirigió la orquesta para En un mundo nuevo de Karina, brillante segundo puesto en Dublín en 1971 (en el vídeo de abajo).

Tal día como hoy se celebraba #Eurovision 1972, festival que pudo haberse realizado en Barcelona o Canarias tras el 2° puesto de Karina en 1971 🇪🇸 y la negativa de la UER de hacerlo un mes de junio en un portaviones de Mónaco 🇲🇨La falta de presupuesto hizo que se fuera a la BBC pic.twitter.com/izlBWBGHgo — Daniii ❤️ (@danielfs6) March 25, 2020

-Rafael Ibarbia, 1977. Al no llegar a un acuerdo con Waldo de los Río, Ibarbia fue el encargado de dirigir la orquesta para la actuación eurovisiva de Micky. Tras Eduardo Leiva, el inquieto músico, que se prestaba a los sketches en Noches del sábado, fue quien en más ocasiones acompañó a los cantantes españoles en el festival cuando la orquesta estaba en vivo en el escenario, entre ellas en la victoria de Massiel con el La, la, la. También dirigió las canciones de 1963, 1964, 1966 (la primera vez que iba Raphael) y 1974.

If you wonder that Spain won #Eurovision Song Contest, the answer is YES. First time was in 1968, London. Massiel interpretó un total de 140 "La la la" hasta conseguir la victoria. Victoria que el año pasado cumplió 50 años.#DareToDream #100DaysToEurovision #EFWMemories pic.twitter.com/3StMsaUrru — Eurofanweb (@Eurofanweb_com) February 7, 2019

-Patricia Fernández y Luis Carlos Gil, 1980. Dos de los tres componentes del trío donostiarra Trigo Limpio han fallecido. Este conjunto participaba con la balada implorante Quédate esta noche, languidez que no fue respaldada por los jurados. Años después de la experiencia con este trío musical Patricia intentó despuntar con temas pop al lado de su hija. Había relevado en Trigo Limpio a Amaia Saizar (que acudió a Eurovisión en 1984 con Bravo y Lady Lady, cuartos) y murió en 2016 a los 59 años. Carlos Gil (a la derecha en el vídeo) falleció el pasado año.

SPAIN 1980 🇪🇸"Quédate esta noche" Trigo LimpioMusic & Lyrics: José Antonio Martin12th of 19 with 38 pointsRequested by @mvelazco_ #Eurovision pic.twitter.com/12wgAtmEkM — Eurovision Requests 📂 (@escrequests) February 25, 2023

-Esteban Santos, 1984. Este miembro del grupo Bravo era el que parecía por sus bigote y rizos un jugador del Mundial 82. Lady, lady es una de las mejores canciones que ha enviado España a Eurovisión en todo este tiempo y casi era un encargo 'festivalero' para cumplir bien con el expediente tras el 'experimento' con Remedios Amaya del año anterior. El grupo de Amaia Saizar, la cantante de Trigo Limpio cuando fueron a la OTI, con su cuarto puesto consiguieron un lugar aún más destacado de lo que se preveía. Esteban murió en el otoño de 2020 a los 69 años.

Buenos días!El grupo Bravo representó a España 🇪🇸 en 1984 con "Lady, lady", una canción en la q cuentan la historia de una mujer, q a pesar de haber sufrido un desengaño amoroso en su juventud, sigue esperando a q el hombre al q aún ama regrese a su ladopic.twitter.com/HYg6iJVTFC — Darío 🇵🇱🇬🇧🇧🇪 (@fosstinpsihi) May 20, 2021

-Carmelo Martínez, 1988. La Década Prodigiosa (se presentaron como La Década en Eurovisión) hacían animados medleys de éxitos de siempre. Con los años se les acabó el calendario y volvían a empezar. Entre sus contados temas propios estaba La chica que yo quiero (made in Spain) que con faldas de volantes y abanicos (ellas, en plena efervescencia de Loco Mía) se presentaron en Dublín. Su participación fue por deseo de la directora general de RTVE, Pilar Miró, tras disfrutar de ellos en una fiesta. Ella tenía decisiones personalistas así. Carmelo era el que iba en el centro de estos retrospectivos animadores. Murió en 2021 de un cáncer de pulmón a los 64 años.

En el día de ayer murió Carmelo Martínez a los 64 años.El cantante representó a España en #Eurovision 1988 con el grupo La Década y el tema "Made in Spain (La chica que yo quiero)" que alcanzó la undécima posiciónpic.twitter.com/KrRnWqWEJG — COSAS QUE PASAN (@holycrosshemp) July 30, 2021

-Juan Carlos Calderón, 1989. Con Nina y Nacida para amar este compositor santanderino cerró su empeño de ganar el Festival de Eurovisión. Lo rozó, y lo hubiera merecido, en el 73 con el Eres tú de Mocedades. Director de la orquesta con sus temas repitió en el 75 con Sergio y Estíbaliz, Tú volverás (nombre que parecía ser una afirmación) y volvería diez años después convenciendo, nada menos, que a Paloma San Basilio, poco reconocida con La fiesta terminó. Con la futura directora de la academia de OT y su poderosa voz lo intentó por última vez. Aquel año ganó Yugoslavia (la BBC dio por muerto el Festival de Eurovisión), en lo que fue el canto del cisne de lo que fue este país ante el mundo. Calderón murió en 2012 a los 76 años.