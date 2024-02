'Zorra' y su cambio de nombre de la que es ahora la canción más viral en todo el mundo

Zorra se ha convertido sólo cinco días después de proclamarse ganadora en el Benidorm Fest en un fenómeno internacional. El tema eurovisivo español en Malmö va a seguir envuelto en la polémica (unas circunstancias que recuerdan al Slo Mo de Chanel) por el enfoque dispar que se observa de una canción con un título tan explícito que puede ser considerado un insulto o, por reacción contradictoria, un epíteto que empodera a fuerza de haber soportado por generaciones la opresión individual femenina. "Estoy en un buen momento (zorra, zorra)/ Reconstruida por dentro (zorra, zorra)/ Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando/ Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)", es la estrofa de estribillo que reclama la canción, en la voz de la veterana Mery Bas, jaleada en Benidorm con el "zorra, zorra", que gritaba el público.

La canción eurovisiva española no tiene la confianza de las casas de apuestas por el momento pero en la cuenta de vídeos oficiales del Festival de Eurovisión es por ahora la actuación más vista, con cerca de 900.000 reproducciones en tres días, más otros 5 millones de visionados en las cuentas de TVE entre los distintos vídeos de Nebulossa.

El calibre de fenómeno internacional de Zorra, que se ha convertido rápidamente en una canción icónica para la comunidad LGTBI, se encuentra en las escuchas de Spotify. El tema de España en Eurovisión se encuentra en el número 2 de la lista de temas virales en todo el mundo (ya el lunes era el más oído en España). Un número 2 a punto de ser batido para ponerse en cabeza sobre el nieto de Bob Marley, YG Marley, que se ha encaramado a ese primer lugar con Praise Jan in the Moonlight. En las próximas horas podría darse el vuelco en favor de Zorra.

Tras aclarar con la UER (EBU en inglés) cualquier duda sobre la canción para ser presentada en el Festival de Eurovisión, RTVE anunciaba ayer la letra oficial traducida al inglés de este tema de Nebulossa, que llevaría el nombre de Vixen (la hembra del zorro, y sin el matiz tan contundente de "bitch", puta).

Así queda la canción 'Zorra' traducida al inglés

I know I'm just a vixen to you,

My past, it's gobbling you up, I know I'm the black sheep,

The misunderstood, the one made of stone.

I know I'm not who you want me to be (I know),

I get it, it's driving you up the wall (I know),

But this is just my nature,

Can't be bothered changing for you.

I'm in a good place now,

It was just a matter of time, you know,

I'm gonna hit the streets and shout out what I feel, From the rooftops, all around.

If I head out solo, I'm a bit of a vixen,

If I'm having fun, I'm the biggest vixen, If I stretch the night till it's daylight,

I'm an even bigger vixen.

When I get what I want (zorra, zorra),

It's never 'cause I deserve it (zorra, zorra), Even though I'm taking on the world,

No one appreciates it at all.

I'm in a good place now,

It was just a matter of time, you know,

I'm gonna hit the streets and shout out what I feel, From the rooftops, all around.

I'm in a good place now (zorra, zorra),

Rebuilt from the inside out (zorra, zorra),

And that vixen you were so scared of, Well, she's been empowering herself,

And now she's a picture-perfect vixen (zorra, zorra, zorra),

Who's doing pretty well (zorra, zorra, zorra),

And couldn't care less about anything.

Go ahead, throw stones, if that's your thing, I'm a picture-perfect vixen,

I'm a real woman, you see (zorra, zorra, zorra)

And if I get all worked up (zorra, zorra, zorra),

From vixen, I might just turn into a jackal,

Guess you've stepped into a bit of a thorny situation,

I'm a picture-perfect vixen (zorra, zorra, zorra).

I'm in a good place now,

Just a matter of time, you know,

I'm gonna hit the streets and shout out what I feel, From the rooftops, all around.

I'm in a good place now (zorra, zorra, zorra),

Rebuilt from the inside out (zorra, zorra, zorra),

And that vixen you were so scared of,

Well, she's been empowering herself, And now she's a picture-perfect vixen.