La serie de Rafael Cobos y María León, 'El hijo zurdo', premio en Cannes

La miniserie El Hijo Zurdo, del guionista y director sevillano Rafael Cobos, se ha alzado con el Premio a Mejor serie Corta en el festival de Canneseries, en la festivalera ciudad francesa. Esta es una producción para Movistar Plus + rodada en Sevilla y protagonizada por la también actriz sevillana María León.

"No me lo puedo creer. Una emoción muy grande, estoy tan nerviosa que no sé ni cómo me llamo...", manifestó la intérprete al recoger el premio junto al responsable de la miniserie que se grabó el pasado año. "Rafa, que algo bien hemos tenido que hacer para estar aquí", comentó María a Cobos en el escenario.

Place au palmarès de #CANNESERIES ! 🏆"Je suis si heureuse que je ne me souviens même pas de mon nom" : grande émotion de María León, actrice de The Left-handed son, sacrée Meilleure Fiction Courte ! 👏 pic.twitter.com/4becJrZDGd — We Love Cinema (@welovecinemafr) April 19, 2023

El Hijo Zurdo, con seis episodios, era la única producción española presentada al Canneseries, el festival internacional de series televisión que competía contra otras nueve en la categoría de miniserie. Se basa en una novela de la escritora onubense afincada en Sevilla Rosario Izquierdo. La dirección de los capítulos fue compartida entre Cobos y Paco R. Baños.

Pink up your life like @laleonademaria ! 💖🤩 En Compétition Séries Courtes avec The Left-handed Son #CANNESERIES pic.twitter.com/Td1XNHWfgs — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 18, 2023

En este serie María León es Lola, de clase acomodada, "una mujer con muchos problemas", uno de ellos el de la incomunicación con uno de sus dos hijos, Lorenzo, que interpreta el joven sevillano de padre alemán Hugo Welzel (al que Cobos ha definido "como un Steve Macqueen adolescente"). El comportamiento de Lorenzo, al entrar en una banda de ideología radical, desemboca en conflictos. La madre mantiene una relación con Maru (interpretada por la también sevillana Tamara Casellas), pese a que hay diferencia social entre ambas que parecía insalable.

En la finalización de este rodaje se produjo la detención de María León por la Policía Local tras una celebración entre amigos. La actriz fue detenida tras enfrentarse a los agentes que habían detenido a un ciclista bajo los efectos del alcohol. El caso será sometido a juicio.

En la categoría de serie documental competían la producción alemana Juan Carlos: la caída del rey y la argentina Releyendo Mafalda, pero finalmente el premio fue para la belga Draw for change!, que explora la rebeldía de mujeres dibujantes de distintos países y su lucha por cambiar las sociedades en las que viven.

Entre las series de larga duración, la coreana Bargain" recibió el Premio a Mejor Guión, realizado por Woo-Sung Jeon, Byeong-Yun Choi y Jae-Min Kwak, mientras que la israelí Dar Zuzovsky se alzó con el galardón a mejor interpretación por su papel en "Corduroy", una historia inmersa en la vida adolescente en Tel Aviv.

También desde Israel, el elenco de "Carthago" consiguió el Premio Especial de Interpretación.

El galardón a mejor serie fue, sin embargo, para la noruega "Power Play", de Yngvild Sve Flikke, una comedia política sobre la llegada a la presidencia de la ex primera ministra Gro Harlem Brundtland, la primera mujer en obtener este cargo en Noruega en 1981.

"Power Play" también se llevó el Premio a Mejor Música, obra de Kare Christoffer Vestrheim. EFE

