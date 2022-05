"Los Reyes actuales no practican el ‘borboneo’ porque no les sale y porque ya no les funcionaría"

Hacía tiempo que una docuserie no despertaba tanto interés como Los Borbones. Una familia real. La producción de Newtral y Alea Media se estrena este martes en abierto a las 22.30 en La Sexta, con una panorámica de lo que ha sido la monarquía española desde Alfonso XIII. Los otros cinco episodios (Los Borbones y el dinero, Los Borbones y las mujeres, otro sobre Doña Letizia) se irán sumando en Atresplayer Premium, donde hoy además se estrena el segundo episodio. Sus productores ejecutivos, Ana Pastor y Aitor Gabilondo, más el director de contenidos de Atresmedia TV, José Antonio Antón, desgranan en entrevista conjunta a este periódico las claves de esta docuserie tan real.

👀 Por primera vez, una serie sobre la monarquía española👑 Los borbones, una familia real💍 Estreno mundial📺 El 31 de mayo en #ATRESplayerPREMIUM, con estreno en simultáneo en laSexta pic.twitter.com/9wrgTv2loF — laSexta (@laSextaTV) May 19, 2022

–Seis entregas de Los Borbones. Una familia real Una panorámica y cinco entregas temáticas ¿cómo se gestó así?

–Ana Pastor: Eso es aportación del equipo de Aitor Gabilondo desde el principio. Me descolocó, que la serie no fuera por lo cronológico, que es lo que haría cualquiera, sino por una apuesta temáticas. Cómo se ha relacionado esta familia con ciertos asuntos, ciertas personas. Los Borbones y el dinero, Los Borbones y las mujeres. Hay una persona: Los Borbones y Letizia, por todo lo que ella ha supuesto en los últimos años. Y se completa con Los Borbones y el futuro y Los otros Borbones. Este último es una comparación de cómo han sido los Borbones cuando han reinado en otros países.

–Todos los espectadores van a aprender algo con esta serie pero ¿qué es lo que ustedes han descubierto personalmente?

–(Aitor Gabilondo):Hemos aprendido lo que pesa la Corona. Vaya trabajazo vivir por y para mantener la institución. Se va a descubrir mucho más de historias personales, de las relaciones. El comportamiento de la familia no sabes si es por familia o por la propia presión del poder....

–(José Antonio Antón):Analizamos el comportamiento de lo que ves. Pero hay mucho más.

–(A.P.): Esta serie enseña la trastienda y hay una frase brutal de lo que no hemos visto hasta ahora. Un invitado habla de cuando la infanta Cristina se dirige a su padre tras el destaparse el caso Urdangarin y ella se queja de que se ha sentido abandonada añadiendo que han hecho lo que ella ha visto siempre.

"Llegamos tarde. Este es el primer documental que analiza la Familia Real y se tenía que haber hecho antes"

–¿Fallaron resortes en las instituciones, en los medios, sobre el riesgo en el que se encontraba la Zarzuela?

–(A.G):Llegamos tarde. Este es el primer documental que analiza la Familia Real y se tenía que haber hecho antes. Los que tenían poder y responsabilidad debieron velar por la ejemplaridad de la monarquía. A la sociedad, a la infantería se le contaba un cuento y si te lo contaban, te lo tenías que creer. Hubo también opiniones expertas que alertaron de lo que sucedía y no se les escuchó.

–¿Esta serie va a sorprender en especial a los jóvenes, a los menores de 40 años?

–(J.A.A.): Yo soy mayor de 40 y a mí me ha sorprendido. Creo que va a atraer a todas las generaciones. Los mayores teníamos una información que aceptábamos y ahora tenemos una visión más real de esa familia. Hay jóvenes que no se acuerdan de Letizia Ortiz presentando el Telediario y esta serie para ellos les va a explicar mejor lo que ven en las noticias. Es una docuserie que se abre a todos los públicos

–Con Aitor Gabilondo creemos que lleva la pesada corona de si sería capaz de hacer un The Crown español. Por historias no será.

–(A.G.): Ni por dinero, ja, ja. Si cada español me da un euro...

–Porque todos los hijos de Alfonso XIII tienen una serie.

–(A.G.):Todos tuvieron vidas extremas. Pero incluso Letizia tiene una vida extrema. Son personajazos porque sus existencias extremas, han sido a lo grande.

–(A.P.): Yo asumo mis limitaciones para hacer una ficción.

–¿Sería doña Letizia la figura que más se revalorizaría tras ver esta docuserie?

–(A.P.):No es nuestra misión perjudicar ni favorecer, no jugamos en esa liga. Hau que reconocer que de todos esos personajes sorprendentes, de los hijos de Alfonso XIII, de la relación de don Juan con su hijo, todo va a interesar. Pero de lo más actuales a Letizia se le ha imputado de manera machista ciertos comportamientos (si una mujer tiene carácter es impertinente). Está en la serie muy b ien explicado por qué ella ha tomado algunas actitudes en público tras el machaque continuo desde dentro y desde fuera.

–¿La conclusión del primer capítulo es que es endiablado permanecer durante tantos años en la cúpula del palacio?

–(A.G.): Para ellos y para cualquiera. Estar en el foco permanente... y a partir de ahora va a ser más difícil. La monarquía en el siglo XXI no se puede sostener por sí sola. Tendrán que trabajar para que la sociedad actualno la cuestione.

–(A.P.): Los Reyes no practican el ‘borboneo’ porque no les sale y porque ya no les funcionaría.

–Sobre el futuro ¿qué plantea la serie en torno a doña Leonor y a unos adolescentes y niños de su generación que se están viendo desafiados con tantos problemas graves ?

–(A.P.): Yo no me atrevo a hacer un pronóstico de nada. Dejo que la actualidad transcurra. Sobre el futuro planteamos cómo será el legado que deje Felipe VI, qué país, que está en continuo movimiento va a a heredar ella. Si ella va a estar en una dinámica más parecida a su país...

–(J.A.A.):Hicimos unos cálculos y si ella fuera reina sobre el 2050 nos sale una proyección de ciencia ficción.

–(A.P.):Sería incluso difícil precisar qué será de nosotros el lunes.