Seis historias de la Casa Real española mejores que las de 'The Crown'

El trabajo de Peter Morgan en The Crown (y anteriormente en The Queen) es el modelo por el que ha resurgido el interés por conocer más de la Casa Real española, junto a la oscura deriva de don Juan Carlos. Un The Crown a la española interesa. Y no sólo aquí, sino en muchos países, como toda Hispanoamérica. La historia reciente de los Borbón dan para mucho, de ahí los 22 capítulos de Palacio Real, serie que abarcará la monarquía entre 1900 y 2014, a través de la semblanza de Sergio Vila-Sanjuán. Diagonal TV, la productora de Isabel, es la encargada del proyecto.

Javier Olivares, creador de El Ministerio del Tiempo, ha anunciado que toma el libro biográfico de Pilar Eyre para retratar la figura de Juan Carlos I, Yo, el Rey, biografía con extensiones de la que también se prepara una docuserie a cargo de Aitor Gabilondo (Patria) y Ana Pastor para Atresmedia, Los Borbones.En The Crown se refleja el devenir de los Windsor, entre sus glorias, miserias y mundanas vivencias. No es necesario ni la crítica aguda ni dulzura rosa para trazar un paisaje humano histórico interesante.

Estos son algunos de esos personajes muy valiosos como relato que aparecerían en un The Crown español.

Victoria Eugenia de Battenberg

1. La esposa de Alfonso XIII. 1887-1969. Nieta de la reina británica Victoria, se crio en el palacio de Windsor, así resumió su años en el Palacio Real de Madrid en un matrimonio desdichado: “organizaba mi vida de manera que los que me rodeaban pudieran sonreír, ya que reír no resultaba posible”. A Alfonso XIII lo definió: “alegre como un latino, caballeroso como un Habsburgo, buen deportista como un inglés, orgulloso y poeta como una español. Egoísta como un hombre”. Al despedirse de su marido antes de partir al exilio en 1931 le espetó: “no quiero ver tu fea cara nunca más”.

Alfonso de borbón

2. Primer hijo de Alfonso XIII. 1907-1938. El heredero vivió entre algodones, retirado en el palacio de La Quinta, por ser hemofílico (transmitido por su madre, lo que fue un motivo de conflicto fatal entre los reyes). Le gustaba criar los cerdos de la granja y tenía una salud muy frágil. En el momento del exilio fue transportado en brazos. Se recuperaba en una clínica suiza cuando conoció a una joven cubana, Edelmira Sampedro, por la que en 1933 renunció a la Corona. Ella le abandonó y el conoció en Nueva York a otra joven cubana, la modelo Marta Rocafort, con la que se casó en 1937 y de la que se divorció poco después, falleciendo desangrado en un accidente de tráfico en 1938 en Miami, cuando viajaba con su entonces novia, una cabaretera llamada Mildred.

Jaime de Borbón

3. Segundo hijo de Alfonso XIII. 1941-1975 Quedó sordo de pequeño por una mastoiditis. Era rechazado en la alta sociedad por sordomudo. Fue Príncipe de Asturias por diez días y renunció a sus derechos y a los de sus sucesores en 1933. Se casó con la aristócrata Manuela Dampierre, que fue advertida por el mismísimo papa Pío XI para que no se casara. Su matrimonio fue concertado. Sin título de infanta, se separó de don Jaime y con sus dos hijos, Alfonso y Gonzalo, se marchó a Milán con quien sería su segundo marido, Antonio Sozzani.

Gonzalo de Borbón

4. Quinto hijo de Alfonso XIII. 1914-1934. Beatriz y Cristina, las hijas de Alfonso XIII, tenían la prohibición de casarse porque transmitían la hemofilia. Una de ellas viajaba con su hermano menor Gonzalo, por una carretera de Austria cuando sufrieron un accidente sin importancia. Del golpe se produjo una hemorragia fatal por la que murió. Tenía sólo 20 años y había destacado en los estudios de Ingeniería en la Universidad de Lovaina. Fue despedido con honores por el gobierno de Austria por tener el rey de España el título de Archiduque austríaco, sin embargo el gobierno republicano protestó airadamente. Otro Gonzalo de Borbón, hijo de Jaime, primo de don Juan Carlos, fue un memorable juerguista.

Alfonso de Borbón

5. Primer hijo de Jaime de Borbón. 1936-1989. La historia de la sucesión de Franco se complicó con el taciturno primo de don Juan Carlos que recibió el título de duque de Cádiz cuando se casó con la nieta favorita del dictador, la nietísima Mari Carmen Martínez Bordiú. Ya por entonces era embajador español en Estocolmo, apartado en esa pelea por hacer valer sus derechos. Pese a la presión familiar, se mantuvo la línea de don Juan y el duque de Cádiz optó por aspirar al trono de Francia. Los hermanos Alfonso y Gonzalo vivieron en internados toda la infancia, entre una madre y un padre que literalmente les evitaban. Cada uno salió con un carácter diferente. Alfonso sufriría un accidente por el que falleció su hijo Francisco y moriría decapitado por el cable de un cartel que se había venido abajo en una estación de esquí en Colorado, Beaver-Creek, en 1989.

Pilar de Borbón

6. Primogénita de don Juan. 1936-2020. La hermana mayor de don Juan Carlos falleció el pasado año por un cáncer de colon. Conservaba el carácter de campechanía puro de la familia y era de un cariño sincero hacia los suyos. Su padre le lamentaba que no se diera a valer y, por ejemplo, no le gustara maquillarse. La abuela Victoria Eugenia planeó para que la conociera el soltero rey belga Balduino. El monarca se fijó en la dama que acompañaba a doña Pilar, Fabiola de Mora y Aragón (y eso que la reina madre le recomendó que llevara a la noble menos afortunada). La infanta finalmente se casó con un abogado, Luis Gómez-Acebo, sin hacer valer en algún momento inexistentes derechos de su primogenitura femenina.