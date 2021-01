Sarah Jessica Parker echa de menos a Kim Cattrall

Con la recuperación de Sexo en Nueva York con una nueva temporada para HBOMax que llegaría en este año se confirma lo que negaron durante mucho tiempo dos de sus actrices principales. Sarah Jessica Parker y la británica Kim Cattrall no se soportan en un grado que impide que coincidan en un plató. Fue la razón por la que no hubo tercera película y el riesgo que estaba sobre la mesa para que no se continuara con el proyecto de la nueva serie. Un proyecto de dudoso éxito, al fin y al cabo.

Pero Warner quiere reforzar su plataforma, HBO Max, desarrollo de la compañía HBO y que tuvo en Sex and the City (1998-2004) uno de sus primeros éxitos propios, fundamental para Los Soprano y el boom posterior de las pujantes producciones de los canales y plataformas de pago.Kristin Davis (Charlotte). HBO se convertirá en HBO Max en España el próximo mayo, un año después de su puesta en marcha en EEUU.

La británica Cattrall, que aterrizó en Hollywood con Porky’s y Loca academia de policía, dice adiós a Samantha porque es incapaz de estar junto a Parker, Carrie en la serie. La protagonista principal ha dicho ahora que “echa de menos” a su antigua compañera y con la que tendría estipulado por contrato en las películas que sólo debía dirigirle la palabra en la ficción.

Las actrices y sus personajes ahora tienen más de 50 años por lo que deben afrontar problemas diferentes y tienen una visión distinta de los hombres y de las mujeres. Comenzará a grabarse en primavera y contará en principio con una tanda de diez episodios.