Saweetie es la presentadora de los MTV EMA en Budapest

Budapest inicia la cuenta atrás para relevar a Sevilla como sede de los MTVEMA. Con un año de paréntesis, dentro de una semana vuelve el público y las actuaciones en directo a la gala europea.

La rapera y actriz californiana Saweetie es la presentadora del evento y adelanta que habrá mucho impacto y soprpresas en la noche del 14 de noviembre en el pabellón Papp László.

Ella se subirá al escenario para interpretar Best Friend y Back To The Streets. Ella zanja que “cualquier cosa puede pasar en los MTV EMA”, tal como sucedió en Sevilla en 2019.

Junto a Saweetie, Ed Sheeran, Maluma (gran intervención latina en la noche húngara), Kim Petras y Måneskin, el grupo italiano vencedor de Eurovisión. Entre los que reúnen más nominaciones, Justin Bieber, Doja Cat, Lil Nas X, Sheeran u Olivia Rodrigo.

Como mejor artista español en esta edición compiten Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo Da Silva y Pablo Alborán.

“Estos premios celebran el lenguaje universal de la música para que todo el mundo lo vea”, proclama la presentadora del acontecimiento.

“No puedo esperar, tengo tantas sorpresas preparadas”, anuncia esta anfitriona que releva Becky G, la conductora de la gala europea celebrada en Fibes.

Saweetie obtuvo el MTV Video Awards de este año a la mejor dirección de arte por ese Best Friend con Doja Cat. En la cita de la que es presentadora está nominada como mejor artista revelación de 2021. Ha superado los 100 millones de visualizaciones de sus videoclips.

“Estamos encantados de que Saweetie sea la presentadora y actúe en los EMA”, reconocer Bruce Gillmer, presidente de eventos de Viacom CBS. “Es una artista polifacética que sin duda iluminará el escenario en una de las noches más importantes de la música”.

La presentadora es también empresaria, con su línea de joyería y creó la Fundación Icy Baby.