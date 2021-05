Así hemos visto la gala de Eurovisión: regreso al brilli brilli

El año 2020 nos lo escamoteó casi todo, un año de sinsabores. Así que este provocador 2021 de pesadillas diarias nos ha empitonado resignados. Las vacunas nos señalan la salida y de ahí que Eurovisión sea el espejismo de volver a ser lo que fuimos, esperanzas: del regreso a la bendita normalidad, a la deliciosa rutina de los ritos anuales. Bienvenidas estas decepciones que no pasan de ser un divertido ratillo de tele de pantallas LED. Muy bien los comentarista de TVE, didácticos y concisos, la sonrisa de Julia Varela, Tony Aguilar de anfitrión y Víctor Escudero con los datos de un buen eurofan.

Bien de narrativa, pero pobre Blas Cantó, posando antes con sus pomeranias. Ojo, lo hizo bien. Impecable de voz. Defendió Voy a quedarme pese a que la canción española no era deslumbrante. Faltaba impacto, tono cursi; y el final, parón en seco, fue frío.

¡Turno de España! Blas Cantó llega para emocionarnos con “Voy a quedarme” en una propuesta íntima y minimalista. 🙌¡A por todas 🇪🇸! #EurovisionRTVEhttps://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/dD1jjnNWC8 — La 1 (@La1_tve) May 22, 2021

Enfrente sólo había que echar un vistazo a la generosa representante de Malta, Destiny, prima de la israelí Netta y salida de un vídeo de MTV a lo Beyoncé. Un videoclip instantáneo, que es lo que ha solido faltar a la delegación española durante años. Y en este, también. La maltesa vociferaba “I’m not your baby”, demasiado parecido a aquel “I’m not your toy” que ganó en 2018. Qué tiempos. Blas, decíamos, defendió como podía un tema con más limitaciones que un estado de alarma. Una luna, mucho falsete y sentimiento, pero así no se puede convencer a un continente.

Tras un paréntesis que se nos hizo eterno como la canción de Bélgica (o la machacona de Azerbaiyán), este regreso de Eurovisión ha sido una noche de brilli brilli, ventiladores y divas pasadas por de rosca con tonos étnicos como si sonara por los altavoces el zoco de Marrakech, como sucedía con la rapera menina de Rusia, la apasionada albanesa, la Norma Duval de Moldavia, la gritona maquinera ucraniana entre flautines o el trío serbio, pelazo de ritmo desfasado con Loco Loco. Ibiza long time ago, como el tipo de Reino Unido, salido de la sección de discos del Pryca. Portugal llamaba la atención con Black Mamba y un romántico tema en inglés, saudade navegando por el Mississippi. Grecia, que no ha marcado mal el paso en estos años (con disco étnico, como su hermana chica, Chipre, este año con la contorsionista El Diablo) también ha caído en el pecado de no innovar demasiado. Finlandia pecó por exceso electrónico y Suecia parece ir confiada en los últimos años. Escandinavia está a la baja y los Balcanes, desaparecidos.

Si era por reinventar lo vintage, el dicharachero alemán, el Loco Mía amarillo de Lituania (Pepe Gáfez); pero, mejor, los impronunciables islandeses, confinados y pregrabados. Frikismo glacial setentero, discotequero resultón. Antecedían a España y no era el mejor contraste a un Voy a quedarme, que iba inmediatamente después, y que sonó así pelín depresivo.

Desde los 80 no ganaba el francés en Eurovisión, el idioma predominante en los primeros años festivales y en este año de regreso tomaba impulso con el Tout l’Universe, de Gonj’s Tears, Rocío Carrasco sound para nosotros. Un Blas Cantó mejorado por potencia y planteamiento. Y por un tema que sabía conmover. Es lo que también ocurría con la búlgara Victoria, con el intimista Growing Up is Gettting Old, suspendida en la peña del Rey León. Y si había que reclamar el lirismo del francés, Francia, en una balada de siempre con garra, Salvador Sobral a la gala, Barbara Pravi y Voilà. Desde 1977 Francia no ganaba Eurovisión y buscaba el triunfo exactamente con el mismo estilo de aquel L’oiseau et l’enfant. Pravi, brava.

Francia parte como una de las favoritas en esta final de #EurovisionRTVE. La propuesta de Barbara Pravi con "Voilà" es exquisita, elegante y llena de fuerza. ¿Se hará con la victoria?https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/7cAp96Y4f8 — La 1 (@La1_tve) May 22, 2021

Ante el clacisismo francés, el rock poco habitual en estas lides de Maneskin. Los italianos iban disparados. Zitti i buoni, calladitos y buenos, desgarraban estos pepitos grillos con poderío. Italia ha hecho los deberes en los últimos años y su tercer eurovisivo laurel lo tenían cerca en esta noche donde todo volvía a ser como siempre.

¿Volverá el rock a alzarse con la victoria en #EurovisionRTVE? Måneskin parten como favoritos con "Zitti e buoni".La puesta en escena de los italianos es una apisonadora en la que toman la estética glam y nos llevan de cabeza a un concierto.https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/95VjjzvM60 — La 1 (@La1_tve) May 22, 2021

Bendita rutina de este festival que siempre se hace más largo de lo que desearíamos.