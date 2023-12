Sonsoles Ónega “regaña” a dos jóvenes que estaban besándose entre el público

El directo en televisión ofrece situaciones inverosímiles y completamente naturales que sirven para demostrar que todo no está planificado en una escaleta de emisión. Y es que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en un plató de televisión rodeado de cámaras, sino que se lo pregunten a dos jóvenes que se encontraban entre el público del programa Y ahora Sonsoles.

Los protagonistas de la anécdota presenciaban el programa en directo desde la última fila del público. Cuando se estaban emitiendo unos totales sobre la cantante Amaia Montero la señal volvió a plató para enfocar a dos jóvenes que acababan de besarse.

El curioso momento ha llamado la atención de Sonsoles Ónega que no se ha cortado un pelo a la hora de regañar a los jóvenes. “¡Oye!, ¿qué hacéis tocándoos?”, le dijo directamente a los protagonistas. El joven aguantaba el chaparrón como buenamente podía, pero la chica se tapaba para no mostrar su rostro. “No, no. Muérete de la vergüenza”, le dijo a la chica.

“¿No quieres salir en la televisión, hija? Pues no vengas a un plató a toquetearte con el novio”, le comentó la presentadora en tono de humor.