Sugerencia sobre los conciertos y desconciertos de La 2

La emisión de Los conciertos de La 2 en las tardes de los viernes va a alterar el horario de la cadena, al menos una vez al mes, en lo que resta de temporada de la Orquesta y Coro de RTVE hasta el mes de mayo. Haciendo de la necesidad virtud, nos atrevemos a llevar a cabo una serie de sugerencias para mejorar la parrilla de La 2, puliendo algunos de sus extremos.

Comenzamos precisamente por los sábados por la mañana, que es a donde ha ido a parar el programa Días de cine todos los viernes que no pueda emitirse por la emisión del concierto de música clásica. He aquí una de las lagunas más notables de la parrilla del segundo canal de la televisión pública.

¿Cómo es posible que pueda permitirse a estas alturas mantener los sábados por la mañana sin programación estable?

Tras los espacios de servicio público Agrosfera, Para todos la 2 y el quincenal Objetivo igualdad, que salen en antena a primera hora de la mañana, queda un hueco enorme de tres horas que cada semana se llena a discreción, con documentales repetidos de toda índole (cocina, viajes, naturaleza). Que salen en antena hasta enlazar con el veterano Tendido cero’, que continúa incólume a las 14.15 horas, y que pronto alcanzará su edición número 1.900 (arrancó en 1986).

Esas horas de relleno hay que replantearlas ya mismo. En ese tramo RNE emite su mejor programa de la semana: No es un día cualquiera.

Otro aspecto a limar: la arbitrariedad con que se programa en las madrugadas. Los domingos, por ejemplo, había una ley no escrita que rezaba que el primero de cada mes se emitiría El palco (la retransmisión de una ópera o un ballet). Esa continuidad es una entelequia. También se inició una costumbre que se incumple sistemáticamente. Después del coloquio de Versión española debía emitirse otra película de procedencia nacional o iberoamericana. Cine latino salido del fondo de armario de la casa. Ese supuesto programa doble brilla por su ausencia.

Lo mismo ocurre el resto de días de la semana. Después de Días de cine clásico sería coherente aprovechar para emitir un segundo o tercer pase de películas de las que todavía se tengan derechos. Pues no. Lo mismo se sorprende al espectador con un documental que tiene que ver con el cine que con otro sobre las guerras mundiales. La querencia de La 2 hacia los conflictos bélicos, Hitler, Lenin, sus coetáneos y sus circunstancias, son para hacérselas mirar. No quiero ni imaginar cómo será la parrilla para quienes vivan en 2036: ay, la de memoria histórica que van a tener que soportar.

Dado que los viernes, los sábados, los domingos y los lunes se programa cine en ‘prime time’, es un exceso que los martes de enero también se hayan emitido películas. He aquí una parrilla con desprovista de formatos. Para colmo, después de El condesador de fluzo, a las once de la noche, no existe ningún programa que recoja el testigo, emitiéndose documentales a discreción. Otro problema, y no menor, es el de la limitada oferta sabatina y dominical de las tardes.

Desde el concurso Saber y ganar hasta los programas de estreno que entran cada trimestre (hay que reconocerlo, escasos; en esta ocasión Los caminos del Cid, Pipper en ruta, Las rutas d´Ambrosio y Juan y Migas) los espectadores nos tenemos que conformar con más de tres horas de documentales, no siempre de estreno, que se emiten sin mucho orden que digamos. Basta repasar las guías de programación del UHF de los 70 y 80 para comprobar cómo el segundo canal ofrecía