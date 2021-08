'Valeria' vuelve este viernes

Si te quedaste con la miel en los labios con el final de la primera parte, tenemos buenas noticias para ti: la segunda temporada de Valeria está disponible en Netflix desde este viernes y apunta a ser el mega estreno del verano.

La serie de romance contemporáneo basada en la saga de libros de Elisabeth Benavent (Beta Coqueta), y que comenzaba con su primera novela llamada ‘En los zapatos de Valeria’, estrena este viernes sus nuevos episodios en la plataforma de streaming.

Esta nueva temporada de la que ya hemos podido ver tráiler, fotografías y alguna que otra novedad, estará cargada de nuevos escenarios y decisiones cruciales tanto para la protagonista como para su grupo de amigas.

Haciendo un poco de memoria, podemos recordar como el final del último capítulo nos dejó con una escena de lo más intrigante. Por un lado, Valeria (Diana Gómez), se encuentra entre la espada y la pared por la encrucijada de vender o no su novela a la editorial, ya que, si acepta, deberá hacerlo bajo un pseudónimo y no bajo su propio nombre renunciando a su autoría. En caso contrario tendrá que abandonar su sueño de ser escritora y no publicar su obra. Toda esta indecisión, acompañada en el prisma romántico por la figura de su deseado y maravilloso Víctor (Maxi Iglesias), quien ha puesto patas arriba el orden de su vida, ha sido el detonante del fin de su matrimonio y que además no le ofrece la estabilidad que necesita ocasionándole un mar de dudas. Una situación de lo más ideal.

Por si fuera poco, nuestra protagonista no es la única que tiene que enfrentarse a una gran toma de decisiones. Como hemos podido también contemplar en el tráiler, sus chicas de oro caminan igualmente sobre la cuerda floja de su vida. Lola (Silma López) sigue en el limbo de su relación abierta y extramatrimonial con Sergio sin ningún tipo de solución. Carmen (Paula Malia), por su lado, siente la presión de no poder alcanzar el éxito en su marco profesional y además duda del nivel de compromiso que Borja tenga con su relación. Y por último, Nerea (Teresa Riott) debe enfrentarse a su carrera profesional sin ayuda de sus padres y encaminándose hacia una vida de total independencia abandonando sus prejuicios y tabúes.

Sin duda se presenta una nueva temporada llena de buenas sensaciones, incógnitas y cambios que nos tendrán enganchados a la pantalla. Pero lo mejor de todo es que esta tanda de episodios traerá consigo una evolución de los personajes hacia la madurez en un contexto increíble.

Así lo ha anunciado la protagonista e intérprete principal de la serie, Diana Gómez, quien explica que en estos nuevos capítulos Valeria “iniciará un viaje muy introspectivo, donde intentará descubrir quién es, qué quiere y cómo lo quiere, averiguando también si se mueve por inercia o no”. Atando cabos entre esta y el resto de informaciones que Netflix ha podido adelantarnos a modo de teaser, podemos concluir que esta segunda temporada estará llena de desenfreno, pasión, amor, risas y picardía pero también madurez emocional, decisiones definitivas y momentos duros.

Lo que seguro no va a faltar y vamos a poder ver en Valeria 2 es esa fortaleza y unión entre nuestras cuatro amigas, que con la ciudad de Madrid como testigo, superarán todos los obstáculos que la vida les depare por ellas mismas y haciéndose dueñas de su propio destino.

La fidelidad de la obra

Por otro lado, tras la llegada de la primera temporada de la serie Valeria a Netflix, no fueron pocos los comentarios a través de diferentes redes sociales por sus seguidores más fieles sobre el poco parecido con la saga literaria.

Según los indignados lectores de la autora Elisabeth Benavent, la productora había dejado en el tintero detalles cruciales de la novela, había cambiado rasgos físicos de algunos de sus personajes e incluso su orientación sexual. Por ello, muchos de los fans que esperaban con ansias el estreno de esta adaptación se quedaron con un sabor amargo ya que confiaban en una exacta clonación del libro a la pantalla.

La creadora de esta gran historia, Beta Coqueta, ya advirtió anteriormente que con este tipo de adaptaciones se permiten ciertas licencias literarias con respecto a los libros que pueden hacer que no todo el público esté conforme con el resultado. Sin embargo, como buena noticia para los fans, la propia Elisabeth ha confirmado que esta segunda temporada va mucho más en la línea de su best seller y que además no será la única adaptación de una de sus obras en la pequeña pantalla.

Por lo que hemos podido ver en Netflix, ya se ha confirmado que su novela Fuimos canciones y Un cuento perfecto también evolucionarán al formato audiovisual durante los próximos meses.