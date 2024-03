¿Sabías que una actriz de La que se avecina es la voz de Mercadona?

En el mundo de las curiosidades que rodean a los personajes públicos de nuestro país, hemos averiguado la conexión entre Mamen García, actriz reconocida por su trabajo en series de renombre como "Escenas de Matrimonio" y "La Que Se Avecina", y una de las melodías más icónicas del comercio español: el jingle de Mercadona. Este dato, revelado por Fórmula TV, nos invita a adentrarnos en una historia poco conocida que vincula el mundo de la actuación con el ámbito comercial de una manera única.

La frase "Mer-ca-do-o-na, Mercadona", acompañada de una melodía inolvidable, resuena en las tiendas de este gigante de los supermercados, imprimiendo en la memoria de los consumidores una marca auditiva casi tan fuerte como la visual. Pero, ¿quién podría imaginar que detrás de esta sencilla y pegajosa tonada se oculta el talento de García? La actriz, con una carrera diversa que incluye papeles memorables en la televisión española, confiesa haber grabado este jingle a mediados de los años ochenta, en un momento en que su voz también daba vida a otras campañas publicitarias y formaba parte del grupo Patxinger Z.

La grabación tuvo lugar en los estudios Tabalet Estudis en Valencia, un espacio donde también se concibieron otras melodías para marcas conocidas como Famosa o Nenuco. "Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz", relata García en su entrevista con Fórmula TV. Esta colaboración, aparentemente simple, se convertiría en un elemento constante y reconocible para los clientes de Mercadona en todo el país.

La actriz especula que el resurgimiento de la melodía en las tiendas coincidió con su creciente popularidad televisiva. "Me di cuenta, porque tengo un Mercadona enfrente de casa, de que continuamente lo estaba oyendo", comenta, revelando una dulce ironía en su día a día. A pesar de la omnipresencia de la melodía y su contribución a la identidad sonora de Mercadona, García señala una nota de melancolía al admitir que no posee los derechos de autor de la obra: "Es una lástima, si no me habría forrado". Esto es un pequeño detalle que conecta el mundo del espectáculo con el mundo cotidiano de una manera que pocos hubieran imaginado.

La próxima vez que visites Mercadona y escuches esa familiar llamada musical, recuerda la historia de Mamen García, la actriz detrás de la voz que, quizás sin saberlo, ha acompañado tantos de tus compras.