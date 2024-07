La sevillana María Galiana habla de dos importantes políticos del momento: “Es un horror, además de un embustero”

Conocida por dar vida a Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó (2001), la veterana actriz sevillana, María Galiano, ha criticado duramente a dos conocidos políticos estadounidenses. Lo hizo durante su intervención en el podcast de la Cadena Ser. Así, a través de este medio, Joe Biden y su rival, el expresidente Donald Trump, recibieron los “sutiles elogios” de la que también fue Rosa en la película española Solas (Benito Zambrano, 1999).

Ganadora de un Premio Goya por su increíble interpretación de ese mismo personaje, Galiana ha dejado claro ahora su crítica postura ante el desempeño de cualquiera de los dos dirigentes políticos. Así como también su asombro al pensar en la cantidad de americanos que, en su momento, les votaron y aún continúan dándoles su apoyo.

“No entiendo como no le dicen a Trump que se calle porque todo lo que dice es mentira”

“Trump me parece un horror, como es lógico, además de un embustero”, ha sentenciado la actriz sin pelos en la lengua; “y que no le digan ‘oiga, usted, cállese que está usted mintiendo… Es que todo lo que dice es mentira”. Sin embargo, este no ha sido el único ataque que ha propinado. Y es que el presidente del Partido Demócrata, Joe Biden, se ha llevado algún que otro duro golpe de la sevillana durante la tertulia que tuvo lugar el domingo pasado.

“El pobrecito de Biden, es que da una pena… Vamos a ver, estos americanos, ¿en qué piensan? ¿Cómo pueden considerar que pueda ser candidato un señor que no es capaz de expresarse de manera normal?”, ha aseverado sin rodeos. Ante esto, María Galiana matiza: “Y no es por los años, ni mucho menos. Si el otro día escuché por la radio al sevillano José Luis Garrido Bustamante y qué manera de expresarse”.

Toda esta reflexión vino a coalición de la pregunta que le formularon al respecto de si había visto el debate en televisión. “No, no porque esos sí que son ya dos deshechos de la humanidad”, respondió sin rodeos con su habitual naturalidad y calma. Asimismo, prosiguió con más perlas alrededor de la fugura del presidente Joe Biden. “Ha debido de ser siempre un poco tontito y el que tuvo retuvo. Siempre ha sido “vice” y eso no es lo mismo que dar la cara. Ahora sólo dice que quiere ganar, pues claro”. Con esta contundencia, finalizaba María Galiana su análisis electoral.

María Galiana cumple 89 años con una obra de teatro en Madrid

La dilatada carrera de la artista converge ahora alrededor de la obra de teatro ‘la reina de la belleza’. Dirigida por el dramaturgo Juan Echanove sigue mostrando a una espléndida María Galiana que, en sus palabras, “como dicen en los pueblos, estoy metida en los 90”. Así, el Teatro Infanta Isabel de Madrid acoge la representación y muestra a la misma actriz que, desde la radio, reflexiona: “Va a llegar un momento en el que ya no vamos ni a poder hablar. Todo va a herir levemente y nos vamos a convertir en pétalos de rosa”.

Así continuó la conversación, con su tranquilidad y el característico humor de la actriz que, en el año 2022, recibió el Premio 'Carmen de Honor' del cine andaluz, como reconocimiento a su trayectoria profesional.