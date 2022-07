'Un paso adelante' ¿volverán los vestuarios comunes a la nueva serie?

La escuela de Carmen Arranz abre de nuevo sus puertas. Un paso adelante se convierte en UPA Next, que ha comenzado esta semana a grabar los capítulos que llegarán a Atresplayer Premium a finales de año y en 2023 a Antena 3. La venerable Lola Herrera sigue siendo la fundadora que vigila por la academia y aunque sea en cortas apariciones ahí estará. para eso ha fichado como profesores a sus más destacados alumnos: Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo y Mónica Cruz, Es decir, Rober, Lola y Silvia.

Con nuevos compañeros y un puñado de alumnos que son una nueva generación de actores para descubrir, UPA Next, producida por Globomedia, contará con ocho episodios en los que habrá números musicales, con canciones y coreografías, y esos dramas personales y amorosos que se salpican de humor con la serie juvenil que en su momento impresionó en Europa con los vestuarios compartidos. Un recurso que volverá a utilizarse, aún con más razón dado el voltaje de las ficciones juveniles recientes. En los tiempos de Élite cómo no va a haber vestuarios unisex en UPA Next.

Como productores ejecutivos para dar el tono actual a esta ficción figuran Montse García, Laura Fernández Espeso, Javier Pons y Lucas Gil. éste director de los episodios junto a Sandra Gallego. La dirección de guionistas es de Emilio Díez.

Luis San Narciso es el director de casting que ya en su momento descubrió a los nuevos intérpretes de las primeras temporadas y que ahora ha formado el nuevo alumno que lo integran: Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego. Mostrará su formación multidisciplinar.

A los tres profesores se les suman dos compañeros, Lucas Velasco y Marta Guerras, que interpretarán a Luiso y Sira, encargados de motivar a sus grupos de estudiantes. En la vida real es el bailarín y coreógrafo Toni Espinosa es el encargado de los números musicales. Ha trabajado para Rosalía, C. Tangana o Katy Perry.

¿Quiénes son los nuevos alumnos de 'UPA Next'?

Sobre los nuevos alumnos, Andrea (Mónica Mara) es una joven rica, que pese a ser muy alegre se le despunta el clasismo en cualquier momento;Omar (Quique González) es un joven de origen cubano que ha de trabajar en labores de transporte para pagar sus estudios.

Luca (Marc Betriu) es un joven compositor algo introvertido cuya sinceridad le jugará malas pasadas.

Elvira (Claudia Lachispa) es una dotada cantante, ingenua, espontánea, que ha de ayudar en el negocio familiar.

Sergio, Marc Soler, procede de EEUU y elige el baile para seguir los pasos de su padre.

Lala Lazy (Almudena Salort) es una trapera cuya maadre está en la cárcel y con un futuro incierto.

Tara, (Karina Soro) será la representante de la estética K-Pop y es una influencer exitosa

Suso (Álex Medina), bailarín urbano que cae en las drogas.

Y Darío (Nuno Gallego), polifacético y con mucho potencial, su físico le permite ser el centro de las miradas pero también es un inconveniente para madurar.

¿Y en situación están los profesores de UPA?

Rober tiene los derechos del grupo UPA Dance y regresa de EEUU para montar un musical. Silvia es la directora de la escuela tras la jubilación de Carmen Arranz y no se lleva bien con sus antiguos compañeros. YLola regresa para colaborar con el musical de UPA, está separada y tiene dos hijas pequeñas.