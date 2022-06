Cuando el algoritmo no lo es todo: ATRESplayer PREMIUM, el héroe local

En el momento que Netflix lanza una herramienta para visionar contenidos aleatoriamente, siguiendo nuestros gustos a través de un algoritmo, algo nos debería hacer reflexionar. La plataforma que cambió las reglas del juego en España, abriendo paso a la revolución del streaming, se encuentra en un momento de crisis. Desde hace un tiempo, los usuarios se pierden en un mayúsculo catálogo de productos sin identidad. Las copias de las copias intentan destacar entre las versiones de las versiones, ofreciendo contenidos que pierden frescura y lo más importante, su ADN. Lo comercial llevado a lo superlativo. En un contexto en el que la globalización está homogeneizando la cultura, aquello que huye de lo mainstream tiene muchas papeletas para conseguir adeptos. Es algo que sin duda entendieron en Atresmedia, que en 2019 lanzaron ATRESplayer PREMIUM y desde entonces alimentan a la plataforma de contenidos atrevidos que no renuncian a la marca España.

“No queremos que la gente entre a ATRESplayer PREMIUM a ver qué hay… sino que entren por lo que hay”, explica José Antón, Director adjunto de contenidos de Atresmedia. “Queremos que el atractivo de ATRESplayer PREMIUM sea su contenido. Este es nuestro objetivo no solo para Atresplayer, sino para toda nuestra televisión: para nosotros lo relevante son los contenidos de calidad”. Antón asegura que “no hay una plataforma en España que pueda ofrecer el catálogo que ofrece ATRESplayer PREMIUM”. En diciembre, el grupo de San Sebastián de los Reyes anunció más de una veintena de proyectos que verán la luz en la plataforma a lo largo del 2022. Desde la segunda parte de Veneno hasta el regreso de UPA Dance, pasando por una serie ambientada en el franquismo u otra sobre la Ruta del Bakalao. Sin duda ATRESPlayer PREMIUM se ha convertido en el escaparate de nuestra cultura y manera de ser. En un momento en el que la industria apuesta por ficciones ambientadas en espacios neutros, con diálogos fácilmente exportables a medio mundo, Atresmedia pone la mira en lo local, situando en la diana el arte contar historias que respiren verdad.

“Lo que hacemos es poner en valor nuestra apuesta por el talento de aquí, de España, que como se está demostrando en estos años es mucho”, detalla Antón. “Nuestra apuesta pasa por contar historias de aquí capaces de conquistar a espectadores de todo el mundo. Y contar esas historias de una forma muy específica: muy local. Esto es lo que permite hacer Veneno y que cuando sale de nuestras fronteras deje boquiabiertos a gente de Hollywood, por ejemplo”. Otro caso de éxito es Cardo, que desde el primer capítulo enamoró a crítica y público con una historia ambientada en el barrio, lleno de toldos verdes, comercios con rótulos noventeros desgastados y paredes de ladrillo. La serie, creada por las noveles Claudia Costafreda y Ana Rujas, también tendrá segunda temporada. Un claro ejemplo de otra de las puntas de lanza de la plataforma: la apuesta por convertirse en un aparador que impulse a los autores de nueva creación.

“Hay mucho talento en España y ahí es donde queremos estar. Con el ya consagrado y con el talento más desconocido, para el que ATRESplayer PREMIUM tiene que ser su mejor escaparate”, presume José Antón. Sin duda, la hemeroteca rema a favor de su discurso. Ya en 2002 Antena 3 apostaba por reunir a actores consagrados con jóvenes desconocidos, pero de gran potencial, en Un paso adelante. “Esa serie no solo fue un fenómeno en España, sino que fue de las primeras series españolas en tener un gran recorrido internacional. En Atresmedia, lo de apostar por el talento local es una filosofía”. Ahora, UPA Next se encuentra en producción, convirtiéndose en un guiño a la vorágine de nostalgia.

ATRESplayer Premium no crea a partir de un algoritmo. Que a diez mil adolescentes les gusten los brujos andaluces mazados no activa ninguna alerta roja en la costa del sol para producir una ficción sobre hechiceros con acento gaditano. Pese a no seguir esquemas informáticos, el arte de predecir el éxito siempre ha estado muy presente en Atresmedia. “Conocer qué quiere el público está bien y es necesario, pero apostar por la creatividad y la originalidad es la única forma de trascender”, explica Antón, que asegura que el big data no es una cosa de las plataformas de ahora. “En televisión se llevan haciendo estudios y análisis desde hace décadas. Y está bien conocer los gustos del público y las tendencias que hay en otros mercados, pero si solo basas tu contenido en esto, al final terminas ofreciendo siempre lo mismo”, detalla.

El algoritmo, como la globalización, tiende a hacer un ejercicio de uniformar contenidos. La reiteración tarde o temprano lleva al cansancio del usuario, un hecho que podría explicar el descenso de suscriptores que padece Netflix desde un tiempo atrás. “Al espectador le gusta que le sorprendas, por eso hay que arriesgar, para avanzar. Que la mayoría de series españolas que más éxito han tenido en todo el mundo hayan salido de Atresmedia no es casualidad, sino fruto de una filosofía que nos llevó a apostar por ficciones como Vis a Vis o La Casa de Papel cuando nadie más lo hizo”, explica Antón, poniendo la importancia en los contenidos. “Si tienes un contenido de calidad e innovador, el futuro es tuyo”. Sin duda, ATRESplayer PREMIUM se ha posicionado como el héroe local. Y como pasa con todos los superhéroes, cuando no sepas qué ver en la plataforma internacional de turno, antes de dejar al algoritmo decidir por ti haz una señal que ilumine el cielo. En algún rodaje en Valencia o Galicia, Cádiz o Barcelona, sabrán que les necesitas.