El adorable audio de una niña que confunde a un conocido de su madre con Jesucristo: "No me puedo creer que tenga tu número y eso que te has muerto"

En la actualidad los niños nacen con un móvil debajo del brazo. Los pequeños están cada vez más habituados a las nuevas tecnologías desde edades más tempranas. Es innagable que las pantallas forman parte de su día a día, pues a través de ella consumen formatos de entretenimiento como Peppa Pig, o las utilizan para hacer las tareas del colegio. Pero en los niños siempre subyace ese deseo de imitar a sus mayores, colgados del móvil por asuntos de trabajo, lo que puede acabar en una divertida trastada como la que ha despertado carcajadas en el plató de Espejo público.

Al final de la franja de política del magazine, después de que Susanna Griso abordara la última hora sobre el estado de salud del papa, Lorena García aprovechaba para introducir el siguiente vídeo: "¿Alguna vez os han cogido vuestros hijos el móvil?". La colaboradora hilaba entonces con la curiosa anécdota que le había ocurrido a la hija de una trabajadora del programa.

"Lo que vais a escuchar es el audio de una niña de 7 años enviado a uno de los contactos de su madre", explicaba la periodista. En concreto, la pequeña se interesó por un número de teléfono guardado como 'Jesús (Papa)', quien, en realidad, se trata de una persona experta en asuntos relacionados con el Vaticano. "La pequeña lo vio claro y se imaginó hablando con el mismísimo Jesucristo", apuntaba antes de emitir el tierno audio que ha cautivado a los colaboradores. "Es para comérsela", advertía.

"Me encanta la religión y quiero ser amiga tuya"

En el mensaje, la niña, sorprendida por tener el contacto de 'Jesús', comenzaba la conversación con toda naturalidad. "Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número y eso que te has muerto", ha dicho. "Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión y quiero ser amiga tuya", continuaba emocionada.

"También voy a catequesis y quiero hacer la comunión", proseguía la niña en un mensaje lleno de inocencia y curiosidad. "Súper besos, súper besos", ha exclamado contenta antes de concluir el audio.

"¡Ay, qué linda", reaccionaba una de las colaboras en plató. "No me puedo creer que mi madre tenga tu contacto y eso que estás muerto. ¡Qué bueno!", replicaba por su parte Susanna Griso, ante la divertida nota de vozde la hija de su compañera.

Al hilo de este audio, la presentadora del programa matinal de Antena 3 ha contado otra anécdota que le ocurrió con su hijo cuando era pequeño: "Llamó a Carme Chacón cuando ella era ministra de Defensa y estuvieron hablando un buen rato. Yo ni me enteré. Luego me llamó la ministra y me dijo que había tenido una conversación interesantísima con mi hijo. Él tenía unos cinco o seis años y me quedé preocupada porque me lo podía hacer con más ministros, así que le dije 'lo mismo la próxima vez vienen los militares y te detienen'. Creo que ya no ha insistido".