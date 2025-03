El divertido vídeo del humorista Jorge Cadaval sobre los 17 días de lluvia en Sevilla: “'Van a empezar a bailar ‘muiñeiras’”

“Llevamos 17 días chovendo y ya se me cambió el acento”, afirma el humorista sevillano Jorge Cadaval, en un vídeo que ha robado miles de sonrisas en Instagram. Y no es para menos. Andalucía ha encadenado dos borrascas consecutivas, Jana y Konrad; y, con la llegada de esta última, la inestabilidad atmosférica se ha intensificado considerablemente en la comunidad. “Es que soy galego, galego. Mira, los pesqueros en el Guadalquivir”, prosigue imitando el acento de Galicia.

Como dice el refrán popular, “al mal tiempo, buena cara”. Y un poco de humor, nunca viene mal. Esto lo tiene claro Cadaval, que no ha desperdiciado la ocasión de sacar algún chiste de las incesantes precipitaciones que han mantenido a la provincia sevillana en alerta durante el jueves 13 de marzo. Asimismo, diversos puntos del litoral andaluz mantendrán el aviso también el viernes 14 de marzo.

Gallego, de tanto que ha llovido

“Ahí abajo están cogiendo percebes, de las percebeiras de aquí de Triana”, continúa el humorista mientras señala una barca en el río. “La plaza del obradoiro la han puesto aquí en el Altozano”, añade refiriéndose a una de las plazas más conocidas de Santiago de Compostela. “Está chove que chove, carallo. Todo el tiempo”. “Mi hermana esta mañana se levantó con un pañuelo en la cabeza, unas katiuskas (unas botas de agua) y se puso a hacer tarta de Santiago. Me dejó con la boca abierta”.

Las comparativas entre la capital hispalense y Galicia no terminan ahí. “Y en Coria del Río hay unos centollos… De verdad, tenéis que veniros aquí porque esto ha cambiado”. De nuevo, vuelve a enfocar al Guadalquivir. “Ese barco que veis allí, que no es un velero cargado de sueños, creo que está cogiendo langosta, si no mejillones. Yo qué sé”. Por último, mira hacia el espacio que hay bajo el puente y añade: “Van a empezar a bailar muiñeiras”.

“Carallo, cómo chove. Y esto no va a parar, queda una semana todavía. Me va a salir verdina en los párpados”, concluye Jorge Cadaval.

“En Galicia hace sol y bailamos sevillanas”

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y muchos usuarios de la red social han aportado sus ocurrencias ante la situación. “En Granada estamos con canoas. Esto no es normal, me voy a volver gallega yo también”, comenta una. “Sevilla calidade” añade otro en alusión a la certificación propia de Galicia. “Te estás volviendo más gallego que el actor Luís Zahera”.

Además, no han faltado los gallegos para confirmar cada palabra. “Ahora sabéis lo que sufrimos los gallegos en silencio y el buen carácter que tenemos para lo que aguantamos”. “Mientras, en Galicia hace sol y bailamos sevillanas” o “Nuestro verde tiene un precio y es la lluvia”, son otros de los muchos comentarios que hacen aún más divertida la publicación del humorista.