Quién es la bebedora de cervezas viral que admiran en el US Open

Los jugadores del US Open de tenis se han encontrado con un personaje popular añadido. Los medios estadounidenses han celebrado el regreso de la bebedora de cerveza más aplaudida en 2021. De nuevo en esta edición, sin restricciones por la pandemia, la jaleada bebedora ha hecho acto de presencia (expresamente ha acudido a la cita neoyorquina), y ha vuelto a confirmar que su habilidad de ventilarse vasos de una pinta del tirón es de categoría olímpica.

En el US Open la llamada 'Kiss Camera' en la que los espectadores son invitados a beberse, debido a las temperaturas estivales también se convierte en una 'Beer Chug Fan Camera' para animar a los asistentes a mostrar sus habilidades bebedoras. De entre todos los participantes hay una espectadora que sobresale (y no, no es Eva Soriano con quien la ha confundido alguno en las redes sociales).

En el caso de la viral joven campeona se trata de una joven de Nueva Jersey, Megan Lucky, que estaba deseosa de repetir su proeza del pasado año. Y no ha decepcionado con su gaznate.

Lucky se acompaña de su novio, Andrew Dilliger, y disfruta de una acomodada vida social ya que ambos recorren el mundo y dejan sus vivencias en sus respectivos perfiles de instagram.

Comparten sus idílicas imágenes durante sus exóticos viajes y precisamente el pasado año después su aparición en el US Open estuvieron en Barcelona, disfrutando de la gastronomía y de la vida nocturna (limitada por la pandemia).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Megan Lucky (@meglucky53)

Megan Lucky se ha convertido en una inesperada imagen popular añadida del US Open y no le van a faltar compromisos publicitarios a partir de su faceta de bebedora de cerveza que ha encandilado a la audiencia deportiva estadounidense.