Los billetes falsos, a lo timo de la estampita, que regaló José Mota a un amigo en su boda

El actor y cómico José Mota fue el invitado de anoche de Pablo Motos en El Hormiguero. Es el encuentro de dos amigos, ya que la conexión del humorista de Nochevieja con el valenciano se remonta a los inicios de éste en la radio. El cómico manchego volvió este lunes a hacer alarde de su forma acentuada de contar las cosas y cómo relata las anécdotas aliñando guasa y palabras propias.

En esta pasada noche reconoció que en una boda coló billetes falsos para que se ilusionara el novio, una forma de tomarle el pelo por todo lo alto. Esa víctima fue el Mago More, uno de sus amigos más cercanos y colaborador en los programas desde que formaba parte del dúo Cruz y Raya.

Mota le endosó un abultado sobre con fotocopias de billetes de 50 euros. Copiados por una sola cara, para que sólo fuera una broma y no pudiera ser considerado una actividad ilegal. More recibió en un sobre un fajo de 20 falsos billetes de 50 euros. No quería verse abrumado con el 'detalle' y el mago se metió en el bolsillo de la chaqueta la supuesta interesante cantidad de regalo nupcial.

Ya en el coche el manchego reía a carcajadas con la broma cuando recibió la llamada del novia recriminándole su ocurrencia cuando iba a pagar con el supuesto dinero a la chica que había estado cuidando a los niños pequeños durante el convite.

More se la guardó para meses después. Le dijo que le enviaba un jamón para demostrar que no le guardaba rencor. La pieza estaba en el hueso, "un jamón comío", pero para que pesara en el maletín de regalo y Mota se ilusionara con el regalo, le pegó varios paquetes de sal, para que llevara un chasco. A su vez se paró en enviarle un lote calzoncillos usados.

No es la primera vez que Mota hace jugarretas a sus amigos, es una forma de entender el humor y llevarlo a la vida diaria, tal como comentaba anoche en El Hormiguero.