El cambio de rol en ‘First Dates’ que no tuvo el resultado esperado

First Dates lleva muchos años en Cuatro entreteniéndonos con sus divertidas citas a ciegas. El programa presentado por Carlos Sobera procura siempre que las personas que acudan para mantener una cita estén cómodas y en una actitud distendida. Una de las personas que vela por el cumplimiento de esa premisa es Cristina Zapata, una de las conocidas gemelas que ejercen de camareras en el restaurante del amor.

Cristina quería probar de primera mano cómo se sentían los comensales que acuden al programa en busca de su media naranja. Por ello, se ha sometido a una cita a ciegas como una soltera más de las que pasan por el dating show. “Llevo casi ocho años viendo como cada día la gente se enamora. He venido a encontrar el amor a First Dates porque es un sitio maravilloso”, ha manifestado.

Cristina, una de las gemelas de #FirstDates21F, no encuentra lo que busca en su primera cita: “Ojalá lo hubiera sentido porque es una persona fantástica”https://t.co/sUTj23vMXh — First Dates (@firstdates_tv) February 21, 2024

La actriz, que lleva dos años soltera, considera que es el momento adecuado para encontrar a un compañero de vida. Para ello, se ha puesto en las manos de First Dates, un formato que conoce a la perfección. “Estoy en mi casa”, ha declarado.

El programa de Cuatro le tenía una cita reservada con Víctor, un mecánico de ensayos aeronáuticos de Madrid que sentía atracción por la camarera. Víctor, al conocer que ella estaba buscando el amor, solicitó una oportunidad para conocerla en persona. “Que Víctor haya dado el paso de venir a First Dates a conocerme a mí, me parece un gesto de generosidad y de valentía absolutamente tremendo”, ha destacado Cristina.

La velada entre ambos ha transcurrido de manera fluida, con risas y varios puntos en común. Carlos Sobera, Matías Roure y Marisa, la hermana de Cristina, han puesto todo de su parte para que a su compañera no le faltase de nada. No obstante, Cristina ha comprobado in situ que encontrar a una persona con la que conectes, te atraiga físicamente y sientas que puede ser tu pareja no es una tarea sencilla. “Tiene todos los valores que cualquier persona querría tener a su lado, pero tiene que haber esa conexión. Ojalá la hubiese sentido porque es una persona fantástica”, le ha confesado a su hermana antes del veredicto final.

Cuando ha llegado el momento de confirmar las sensaciones de la cita, Víctor ha respondido de manera afirmativa porque quería seguir conociendo a la actriz. Por su parte, Cristina ha confirmado la confesión que le hizo a Marisa minutos antes. “Me ha parecido una persona interesante, muy amable, me ha hecho sentir extremadamente tranquila, pero no he sentido esa atracción o esa conexión”, ha sentenciado.