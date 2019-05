Muchos todavía no han asimilado lo ocurrido en el pasado capítulo de Juego de Tronos y ya esperan ansiosos el desenlace de la aclamada serie de la HBO (que emite su último capítulo la madrugada de este domingo). Para que puedan continuar con la miel en los labios, los seguidores de la ficción pueden disfrutar del Congreso Internacional Juego de Tronos, Claves desde las Humanidades, que desde este miércoles celebra de forma conjunta la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olvide. En este encuentro internacional, el primero que se desarrolla con estas características a nivel universitario, se abordan las claves del éxito de la serie desde ámbito científico y divulgativo.

Inauguración en la Facultad de Derecho

El congreso, que se desarrolla desde hoy hasta el domingo, se ha inaugurado en la mañana de este miércoles en el salón de actos de la Facultad de Derecho con la conferencia de Carlos Rosado Cobián, presidente de la Spain Film Commission y la Andalucía Film Commission, sobre Las localizaciones de Juego de Tronos y su impacto económico y turístico.

A esta conferencia se sumaron la de Del Mediterráneo antiguo a más allá del Muro, con la presidencia de Fernando Lozano, y la disertación del profesor Carolybe Larrington (University of Oxford) sobre la serie y el "nuevo medievalismo". La jornada concluye la tarde de este miércoles con la mesa redonda La historia de Roma: una mina de oro para la inspiración, bajo la presidencia de Cristina Rosillo.

Ánalisis de las claves del éxito de Juego de Tronos

Muchos de los que ven la serie tal vez no se paren a profundizar en ella y la tomen como un mero entretenimiento, pero lo cierto es que Juego de Tronos cuenta con un amplio background que hace que la serie haya sido un rotundo éxito. "Juego de Tronos es un fenómeno mundial cuya repercusión no puede quedar al margen de la Universidad", asegura Alfonso Álvarez Ossorio, profesor de Historia Antigua de la Unversidad de Sevilla y uno de los organizadores del congreso.

Para Álvarez Ossorio la Universidad no puede darle la espalda a la sociedad y a lo que en ella acontezca, por eso en este congreso se analizan las claves del éxito de la ficción. "Todo el mundo sabe lo que es Juego de Tronos y desde la comunidad científica y divulgativa nos paramos a reflexionar sobre cuáles son los resortes que han encumbrado a la serie", añade. "En Juego de Tronos lo que menos importan son los dragones, lo relevante son los temas sobre los que trata la serie", apostilla el profesor de la US.

Después de ocho temporadas, todo seguidor de Juego de Tronos tiene su personaje favorito y una trama con la que se identifica. Para Alfonso Álvarez Ossorio esa es una de las claves del éxito de la serie. "Juego de Tronos es una serie muy coral en la que todo el mundo empatiza con algún personaje. Esto ocurre porque la serie es atemporal, trata temas con los que todo el mundo se siente identificado , ya sea por la cultura o porque, en definitiva, forman parte de la rabiosa actualidad", argumenta el docente.

Broche final con el último capítulo de Juego e Tronos

Cuando supieron las fechas del congreso intuían que coincidiría con la emisión de la última temporada pero lo que no sabían es que el día de su finalización sería el mismo que el de la emisión del último capítulo de Juego de Tronos. Un plus más para que el congreso haya sido un éxito.

Con un nivel de inscripciones de más de 200 personas y la participación de alrededor de 40 expertos, el congreso finaliza este domingo con la visita a Osuna, uno de los enclaves utilizados para rodar la serie.

Más conferencias y actividades

Las ponencias y conferencias se suceden desde este jueves hasta este sábado. Destacan la conferencia Religión y patrimonio cultural, Inspiraciones clásicas, la intervención de los coautores (junto con G. R. R. Martin) de The World of Ice and Fire, Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, con la ponencia Building the World of Ice and Fire, la mesa redonda Traduciendo Juego de Tronos o la conferencia Juego de Tronos como fenómeno social.

Inscripciones y más información aquí.