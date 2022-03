'Ser o no ser' ¿debería ser una serie en abierto en TVE?

Si Movistar Plus + hubiese producido una serie como Ser o no ser, sabríamos de ella desde hace tiempo. Como Merlí. Sapere Aude, su acción transcurre en las aulas, y aborda las relaciones de unos personajes adolescentes. El protagonista es trans, pero no quiere que se sepa, para evitar que lluevan prejuicios negativos ante él. Quiere ser uno más. Como los demás.

En esas clases no se imparte filosofía, sino Arte Dramático. La profesora no es María Pujalte. Pero tiene la fisonomía, nada más y nada menos, que de Emma Vilasarau, una de las actrices más respetadas de su generación, habitual del Teatre Nacional de Catalunya. Y es que esta serie es catalana, como Merlí. Su directora, María Pahissa, tiene amplia experiencia en el medio, ya que estuvo al frente de episodios de otros títulos tan exitosos como Pulseras rojas y Citas.

El actor que defiende al protagonista es Ander Puig, secundado por un sólido equipo de actores que quizá no sean muy conocidos por estos lares pero que cuentan con una sólida formación fuera de la ficción. La serie, presentada en el Festival de Málaga, podrá verse a partir del 30 de marzo en la plataforma RTVEPlay. Pero nos preguntamos si esta estrategia no es apresurada.

Si, tal como están las parrillas tanto en La 1 como en La 2, tan alicaídas y carentes de material interesante, un formato como Ser o no ser no podría ser un acicate para introducir un formato atractivo en la televisión en abierto.

E incluso tal y como se hizo en el caso de HIT, arroparlo con un programa de tertulia, entrevistas y participación, donde se escuchasen voces tanto de expertos como de jóvenes a los que toca muy de cerca esta ficción, en las que pudiesen expresar sus pareceres. Sería un modo de rentabilizar este esfuerzo (la ficción nunca es barata).

Un modo de obrar a la manera en que lo haría una plataforma en que mirarse, Movistar, en la que productos bastante menos interesantes que éste se lanzan con acompañamiento de fuegos artificiales.