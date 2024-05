El desastre de Eurovisión después de que se le cayera el micrófono al ganador, Nemo

Nemo ha sido el gran triunfador del Festival de Eurovisión 2024 celebrado en el Malmö Arena. Su canción The Code ha conquistado al jurado profesional consiguiendo la friolera de 365 puntos a los que sumo 226 del televoto para un total de 591 puntos. El representante de Suiza ha protagonizado una anécdota que quedará para siempre en la historia del festival.

Resultado final de #Eurovision2024 :1) El jurado, mayor aliado de #Suiza.2) #ISRAEL recibe la mayor puntuación en el televoto.3)#España queda en el puesto 22 de 25.4) España dio los 12 puntos del televoto a Israel.5) Suiza rompe su trofeo a los pocos minutos. pic.twitter.com/w0V7kSTlEI — DataEuroSpain (@saturnalos92) May 11, 2024

El intérprete de The Code ha tenido un despiste que se ha llevado por delante el preciado micrófono de cristal, el trofeo que le acredita como ganador del Festival de Eurovisión. Tras actuar por segunda ocasión, Nemo ha roto el micrófono de cristal al apoyarse con el trofeo en el suelo del escenario. Lo que parecía una medida de descanso ante tantas emociones se ha tornado en un “crack” que ha roto el micrófono de cristal.

Nemo es icónico, coge 1 Segundo el trofeo, lo rompe y se lleva un trozo #Eurovision2024 pic.twitter.com/APmFK8y454 — leiree (@imnotleriii) May 11, 2024

El propio Nemo recogió el micrófono sin la base, ya que el trofeo de cristal quedó partido en dos trozos. El cantante suizo, que se mostró crítico por la prohibición de Eurovisión de no lucir la bandera no binaria (a lo que hizo caso omiso), se ha cortado el dedo por el incidente. “Eurovisión me dijo que no y la metí igualmente. He roto el código y he roto el trofeo. Pero Eurovisión ha demostrado que puede arreglarlo todo”, ha dicho en la rueda de prensa donde ha aparecido con el dedo vendado y un nuevo micrófono de cristal.