La directora de RTVE no consigue aprobar el fichaje de David Broncano

El consejo de administración de RTVE prosigue en descontrol tras el cese de la anterior directora interina, Elena Sánchez, defenestrada por siete de sus compañeros de su comisión el pasado Martes Santo. A su vez la actual directora provisional (por los próximos seis meses), Concepción Cascajosa, ha suspendido en este jueves los puntos previstos por la "inseguridad jurídica" de la falta de mayoría para llegar a acuerdos. De telón, la cara contratación de David Broncano por tres temporadas a 14 millones de euros cada uno, motivo del cese de Caballero tras haber conseguido ésta el despido del director de contenidos, José Pablo López.

Los tres consejeros del PP han votado hoy en contra de la medida de Broncano, con la abstención de uno de los dos consejeros propuestos por Podemos, José Manuel Martín Medem, tal como ha adelantado Vertele.com. Con la ausencia de Elena Sánchez para no decantarse por ninguna de las dos partes, la contratación del conductor de La resistencia sólo podía salir adelante con cuarto votos: la directora y otro de los consejeros nombrados por el PSOE, Ramón Colom; el de PNV, Juan José Baños; y uno de los dos de Podemos, Roberto Lakidain. Los cuatro respaldos, pese al voto de calidad de la presidenta, impedían que pudiera salir adelante la medida. En origen el consejo surgido por el apoyo de tres cuartas partes de la Cortes estaba formado por diez miembros, del que causó baja el anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero, y con la ausencia de Elena Sánchez, que ya estaba en desacuerdo con la contratación de Broncano, esos cuatro votos era insuficientes.

Cascajosa ha optado por aclarar la aprobación a la siguiente reunión del consejo contando ya con un informe de la Abogacía del Estado. También queda pendiente el fichaje de un formato estadunidense con Arturo Valls, That's my jam. Ambos contenidos que están en el aire forma parte de la oferta propia de la plataforma Movistar Plus +, que está prescindiendo de estos formatos.

¿Por qué se quiere fichar a David Broncano en RTVE?

El fichaje de David Broncano por RTVE es un encargo expreso del equipo asesor del presidente Pedro Sánchez. La idea es crear una competencia directa a El Hormiguero de Antena 3, formato cuestionado por dirigente del PSOE en eco de las redes. Mitigar la influencia de Pablo Motos (el programa más visto junto al también hostil, a juicio del Gobierno, Antena 3 Noticias 2) se considera fundamental y de ahí el empecinamiento para fichar al equipo de La resistencia, de El Terrat, un coste tan alto y que no justifican ni los índices de audiencia (mínimos, de apenas unos millares de espectadores) ni la calidad del programa.

Concepción Cascajosa, con el respaldo del informe o si logra convencer a Martín Medem para que apoye el fichaje, podrá lograr la contratación en el consejo siguiente, frente al bloque firme de los tres consejeros del PP, que fueron decisivos en el cese de Elena Sánchez.