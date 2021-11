Disney+ Day: horario y dónde ver en directo

Disney+ ha entrado con fuerza en la batalla de las plataformas digitales. Impulsada por contenidos tan demandados como las películas y series de Marvel, Pixar o Star Wars, la compañía del ratón ha logrado codearse en unos cuantos meses con otros gigantes del entretenimiento como Netflix, Prime Vídeo o HBO.

Este viernes 12 de noviembre la plataforma de streaming celebra a lo grande su segundo aniversario con el Disney+ Day, un evento repleto de estrenos y que promete jugosos avances de lo que está por venir. Películas como Jungle Cruise, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos o Por fin solo en casa llegan al servicio de vídeo bajo demanda, que incorporará además un novedoso modo IMAX mejorado para más de una decena de películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El Disney+ Day podrá verse en directo y en exclusiva desde las 15.00 horas a través de la aplicación de Disney+ sin coste adicional para los usuarios de la plataforma, que ha lanzado además una oferta de suscripción mensual por 1,99 euros hasta el próximo 14 de noviembre.

Al margen de los contenidos que llegan al servicio de streaming, uno de los grandes alicientes de esta celebración está en los avances de próximas producciones que aterrizarán en la plataforma. Así, además de nuevas imágenes de la inminente serie Hawkeye (24 de noviembre), el Disney+ Day podría mostrar un primer vistazo a Ms. Marvel, She Hulk y Moon Knight, las series del UCM que están por venir.

Y quizás avances sobre otros proyectos cinematográficos como Blade, Spider-man No Way Home (por soñar que no quede)... saldremos de dudas a partir de las 17:45, horario del panel de Marvel en el Disney+ Day.

También serían bien recibidos nuevos vistazos al universo Star Wars. Hace unos días la compañía mostró el primer avance de El libro de Boba Fett y podría tocarle el turno a Andor, la serie sobre el personaje que Diego Luna interpretó en Rogue One, o Obi-Wan Kenobi, en el regreso de Ewan McGregor al papel de mentor de Anakin Skywalker /Darth Vader. Respecto a Pixar, podríamos saber más de Lightyear, la esperada precuela de Toy Story que recientemente reveló su primer tráiler.

Estrenos confirmados en el Disney+ Day

PELÍCULAS

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos - El primer superhéroe asiático del MCU llega a la plataforma de streaming mes y medio después de su estreno en cines.

Jungle Cruise - Película de aventuras y acción inspirada en un clásico de Disney protagonizada por Dwayne The Rock Johnson y Emily Blunt.

Por fin solo en casa - Reinicio de Solo en casa, popular franquicia de los años 90 que lanzó al estrellato a Macaulay Culkin.

Encantada - Comedia romántica musical de 2007 protagonizada por Amy Adams.

SERIES

Dopesick - Miniserie de ocho episodios sobre el epicentro de la lucha de Estados Unidos contra la adicción a los opioides en todo el país.

Olaf presents - Cortometrajes protagonizados por el muñeco de nieve de Frozen.

El mundo según Jeff Goldblum - Segunda temporada de la serie nominada al Emmy.

Ciao Alberto - Cortometraje secuela de la película de Pixar Luca.

Los Simpsons en el Plusaversary - Cortometraje especial con motivo del Disney+ Day.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

La plataforma estrena también Marvel assembled: The Making of Shang-Chi, Marvel Studios Legends: Hawkeye, un especial sobre el concierto de Billie Eilish en Los Ángeles (The Making of Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles) y Bajo el casco: el legado de Boba Fett, un especial sobre los orígenes del cazarrecompensas de la saga Star Wars.