Series de Marvel y 'Star Wars' y los otros 20 estrenos con los que debutará Disney+

Por si no tuviera bastante con su apabullante dominio en las pantallas, tanto grandes como pequeñas, Disney está a punto de lanzarse a conquistar una tercera pantalla, la del streaming. Un campo de batalla en el que ya luchan Netflix, HBO y Amazon Prime Video y al que en los próximos meses se sumará Apple.

Pero pocos de ellos puede presumir de un catálogo tan potente como el que el coloso del entretenimiento contará ya desde su estreno: a las producciones Disney se unen las de Pixar, National Geographic y las de tres joyas que en los últimos años han sido absorbidas por el imperio: Marvel, Star Wars y Fox.

Con la emisión y reemisión de producciones ya estrenadas por todas esas divisiones sería más que suficiente para atraer a unos cuantos millones de suscriptores a Disney+ (debutará el 12 de noviembre en EEUU; no hay fecha para España), pero además de eso la compañía tiene a punto más de una veintena de proyectos que presenta estos días en la D23 Expo en Anaheim (California, EEUU).

'Star Wars'

Ya se conocía que Disney preparaba nuevas series sobre Rogue One (que serviría de precuela al largometraje) y The Clone Wars (Las guerras clon, que fueron objeto de una serie animada), pero no se había confirmado, sólo rumoreado, que Ewan McGregor volvería a interpretar a Obi-Wan Kenobi en un proyecto cuyos detalles se desconocen por ahora.

La compañía ha aprovechado la cita para mostrar un avance de The Mandalorian, creada por Jon Favreau (que ya trabaja en la segunda temporada) y centrada en los mandalorianos, unos individuos guerreros y mercenarios entre cuyos miembros se cuentan cazarrecompensas tan renombrados como Bobba Fett. Pedro Pascal (Juego de tronos) encabeza el reparto de esta historia que se desarrolla después de los eventos de El retorno del jedi.

Marvel

Hasta ocho nuevas series de los superhéroes de la casa de cómics piensa lanzar Disney en su plataforma de streaming. Algunas de ellas se desvelaron en la última Comic-Con de San Diego, como The Falcon and the Winter Soldier (que seguirá los eventos de Vengadores: Endgame), WandaVision, Hawkeye o la esperada Loki, de nuevo con Tom Hiddleston como el hermano adoptivo de Thor. En esta, en principio, miniserie, los espectadores sabrán qué ocurría cuando Loki tomaba el Teseracto en el pasado reescrito en Endgame.

Junto a ellas se han anunciado Moon Knight, dos títulos protagonizados por superheroínas (Ms. Marvel y She Hulk) y otra adelantada ya en San Diego, What If...?, una producción animada en la que participarán casi todos los actores del Marvel Cinematic Universe y que planteará desenlaces alternativos a algunas de las historias ya vistas en la gran pantalla.

Otros proyectos

Disney también programará en su servicio de pago sus canales infantiles, películas originales, reality shows y documentales de National Geographic, algunos de ellos tan peculiares como El mundo según Jeff Goldblum.

Todo ello compartirá plataforma con programas como una competición entre familias para cocinar un plato que integrará el menú de los parques de Disney o formatos de humor como un show en el que personajes de Pixar se integrarán en el mundo real y sorprenderán en piezas grabadas con cámara oculta.

'Lizzie McGuire', 'High School Musical', 'Los Teleñecos'

La compañía confirmó, por otra parte, el retorno de Hillary Duff en una continuación de Lizzie McGuire y la vuelta de High School Musical en forma de serie.

Lizzie McGuire, la popular serie para adolescentes emitida a principios de siglo volverá convertida en una producción más madura protagonizada por Hillary Duff. "Ella (Lizzie) es más mayor, ha crecido. Tiene su trabajo soñado, un chico y un apartamento en Brooklyn", avanzó la propia Duff sobre el escenario. La trama se actualizará para recuperar al público que creció con el personaje y con su versión en forma de breves dibujos animados.

De regreso también estará High School Musical, con una serie que parte del éxito de la cinta protagonizada en 2006 por Zac Efron y Vanessa Hudgens. El musical original servirá de inspiración en el nuevo argumento de la serie, en la que la nueva generación de jóvenes actores intentarán crear su propio musical en el instituto.

La oferta se completa, por ahora, con la vuelta de los Teleñecos (The Muppets) y estrenos de películas como el remake de La dama y el vagabundo o un filme con los personajes de Phineas y Ferb.