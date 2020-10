‘Ellen DeGeneres’: caída de una estrella televisiva

El regreso del show de Ellen DeGeneres a finales de septiembre generó una enorme expectación tras la cancelación temporal después de conocerse las denuncias de varios trabajadores que aseguraban haber sufrido acosos sexuales, mala conducta y agresión por parte de varios miembros del equipo. Sin embargo, a ese interés masivo le sucedió una caída estrepitosa en los registros de audiencia. Ellen habría perdido hasta un 37% de su cuota de pantalla con respecto al mismo periodo de 2019, cifra porcentual que pondría en serio riesgo la continuidad del espacio de la NBC.

'Ellen', caída de audiencias y visualizaciones en YouTube

A estos malos resultados, se sumaría también el descenso de visualizaciones de su canal de YouTube, donde habitualmente se viralizan muchos de sus vídeos. De los millones de reproducciones de los clips compartidos antes de la controversia se pasó a unos cuantos miles, síntoma de la huida de fans enojados con su falta de responsabilidad ante las malas prácticas laborales que se llevaban a cabo en su compañía.En cuanto saltó la noticia, se puso en marcha una investigación interna que generó el despido inmediato de los productores ejecutivos Ed Galvin, Kevin Leman y Jonathan Norman. La propia presentadora, que pidió perdón por el ambiente tóxico que se había establecido en su productora, presentó a principios de agosto su dimisión, que habría sido revocada por la cadena estadounidense.

Los medios estadounidenses hablaron de cancelación e, incluso, se rumoreó sobre su sustitución por James Corden, aunque el contrato del británico con la CBS impidió el relevo. El 21 de septiembre, la comediante y actriz, que el año pasado recibió el premio Carol Burnett en los Globos, se ponía de nuevo delante de las cámaras de su talk show matinal para entonar un mea culpa en forma de monólogo.

Ellen: "Quiero pedir el perdón más sincero"

“A los que estáis viendo el programa porque me amáis, gracias. A los que estáis viendo el programa porque me odiáis, bienvenidos”, arrancó su discurso la presentadora de 62 años. “Este verano se acusó a nuestro programa de ser un lugar donde se alentaba el ambiente tóxico laboral. Nada más saberlo, comenzamos una investigación. (…) Me estoy tomando este asunto muy en serio y quiero pedir el perdón más sincero a toda las personas que se han visto afectadas por esto”, continuó la pareja de Portia de Rossi.

Parte de esos fieles enfadados con Ellen habrían recalado en el nuevo programa de la actriz Drew Barrymore, distribuido por la cadena de la competencia, CBS Television. “No tenemos que hurgar. No busco lastimar a nadie. Pero al mismo tiempo, me gusta meterme bajo las capas. No puedo soportar la superficie. Nunca he vivido en ese espacio”, señaló la estrella de E.T. durante la presentación de esta nueva etapa profesional.

El pasado 6 de octubre, el icono LGTBI estrenó la cuarta temporada de Game of Games, concurso convertido hace tres años uno de los mayores éxitos del canal. Este formato fue adaptado por Atresmedia hace un año con Silvia Abril al frente, pero no terminó de cuajar entre su audiencia.