La empresa que se hunde por aparecer en 'And just like that'

Atención, spoilers sobre la serie And just like that, secuela de Sexo en Nueva York...

Una bicicleta estática en una serie bajo demanda puede arrastrar a un seísmo en los mercados financieros de Nueva York. De un chispazo en una ficción se arrastra a un problema de imagen en el que se ha dedbido actuar rápido. La firma de aparatos premium para ejercicios Peloton se ha visto arrollada por la una escena de And just like that, cuyos dos primeros episodios están bajo demanda en HBO Max.

Al final de la primera entrega de la serie el personaje de Carrie Bradshaw (a cargo de Sarah Jessica Parker) vive feliz con su matrimonio con Mr. Big (el personaje de Chris Noth). El personaje de vida disipada ha sentado la cabeza y ha encontrado la estabilidad ansiada en su relación con la protagonista. Se siente feliz cuidando su salud tras años de excesos. Se sube a su bicicleta estática Peloton para hacer su ejercicio su número 1.000. Extasiado con su experiencia diaria en pro de salud en esta ocasión, en un giro dramático de ficción, se desvanece al terminar y sufre un infarto.

Sí, es ficción, pero a las pocas horas de estar a disposición de los usuarios de HBO Max este jueves el episodio las acciones de Peloton literalmente se vinieron abajo tras haber reinado en los meses de confinamiento. La caída en el valor de las acciones fue de un 11% el jueves y casi un 6% el viernes, perdiendo un total de 1.700 millones de dólares.

La firma afectada asegura que no hubo un acuerdo formal de product placement para aparecer en el episodio aunque se ve perfectamente la marca del aparato y el vídeo de inmersión se parece a los que surte la compañía para sus clientes. Al menos sí se conocía que desde la productora se iba a utilizar ese tipo de bicicletas.

El asunto se ha convertido ya en un caso de análisis. Aparecer de forma inadecuada en una serie, aunque el público sepa que está asistiendo en una ficción, puede ser contraproducente para una marca. Desde el New York Times se observa que se ha empañado la imagen de Peloton hacia los consumidores y que podría acarrear una grave demanda contra la plataforma de Warner.

Para contrarrestrar más perjuicios comerciales Peloton ha recurrido al mismísimo Chris Noth para que protagonice un spot que ya se está emitiendo en estos días en el que el actor fallecido en ficción muestra que el uso de las bicicletas estáticas de esta firma contribuyen a mejorar la salud, a estimular el corazón y los pulmones y a reducir los índices de grasa en el organismo. "Él está vivo" es el lema del anuncio, recordando las bondades de los aparatos de gimnasio.

Un mensaje que parece ineludible ante una clientela impresionable que puede hacer más caso al momento de una ficción que a los consejos permanentes sobre la recomendación de hacer ejercicio diario.