7 vidas, Aída, Águila Roja, Vis a vis y El Ministerio del tiempo son las credenciales que hablan por sí solas del buen hacer de Marc Vigil, director de Nasdrovia, un thriller de humor negro que este viernes llega a Movistar+. El hombre que odiaba a Paulo Coelho, de Sergio Sarria, supuso un hito en la literatura contemporánea, y en ella se basa esta producción, tan absurda, delirante y sorprendente que se convierte en la mejor evasión para el espectador en estos tiempos. Para bebérsela de un sorbo.

–¿Cómo han creado los personajes de Julián y Edurne, el matrimonio protagonista que de ser abogados pasan a montar un restaurante?, ¿se basaron en alguien, en alguna serie?

–Leonor Watling: El guión es increíble y venían muy definidos ya. En mi caso, lo construí con Mac Vigil, el director, y con Carol, de peluquería y maquillaje, que encontró esa peluca maravillosa que me zambulló de lleno en Edurne. Pero al fin y al cabo se trataba de hacerlo y no intentar estropearlo.

-Hugo Silva: A mí me pasó igual. Julián estaba muy bien construido. En el aspecto físico del personaje fuimos un poco a la contra, quizás tendría que haber sido un abogado más peinado y con traje, pero se quedó así. La lealtad de la pareja es lo más importante.

–Leonor, ¿qué le parece que en la serie, a diferencia del libro, el peso narrativo recaiga sobre el personaje femenino?

–Yo leí la novela después de rodar la serie. A mí lo que me dijo Sergio (Sarria, escritor de la obra que también colabora en la serie) es que les pareció más rico visualmente que la que se enfrentase a ese mundo de testosterona, de la mafia rusa, fuera una mujer.

–Hugo, ¿tiene algo que ver el personaje de Julián en 'Nasdrovia' con Pacino de 'El Ministerio del tiempo'?

–Absolutamente nada que ver. Y esa es la suerte que tengo yo como actor. Julián no es nada activo y muy 'sombra', va a rebufo, aunque tiene un punto de vista muy divertido de todo lo que está pasando. Edurne se enfrenta a la situacion, mejor o peor, pero Julián va tapando, va tapando, y vas tapando tanto que al final las cosas te acaban explotando en la cara.

–La crisis de los 40 es el trasfondo de toda la trama. ¿Cómo la llevaron en su caso, en su vida real?

–L.W: Es verdad que el número 40 parece que impresiona mucho. Ahora, con la distancia, creo que sí, que me puse triste. Intenté sacarme el carné de conducir, eso fue lo más intrépido que hice... (risas). Aaaah bueno, y me compré unas deportivas con plataforma...

-H.S: Claro, eso es muy significativo (risas). Yo no he tenido ninguna crisis existencial. Amigos míos me decían que lo malo de cumplir 40 es que miras hacia atrás y te das cuenta de que te queda la mitad de la vida ya. Lo que sí que me está pasando es que ahora tengo más consciencia de las responsabilidades que tengo.

-L.W: Y eso da susto...

-H.S: Hombre, un poco. Pero sólo ha sido eso, que no es poco tampoco.

–El tipo de género ¿les ha condicionado en este trabajo? Dicen que 'Nasdrovia' es muy transgresora, diferente.

–L. W: Para mí ha sido un regalazo, desde el rodaje al principio, trabajar diariamente con este equipo, el guión, el papel... todo.

-H.S: Para mí ha sido un gusto, un sueño. Creo que es una serie muy inteligente y muy divertida, y además con un equipo así, que es el soñado. Sobre todo con el cuidado y la vigilancia de Marc (Vigil), eso es trabajar sobre seguro.