Laura PausinI: "vosotros, los españoles, me habéis cambiado la vida"

Se emociona, y mucho, a lo largo de esta charla. Se siente una cantante española más aunque sea también italiana. La vida le cambió al ganar el Festival de San Remo en 1993. Pero ¿qué hubiera sido de Laura Pasuini sin esa oportunidad, sin ser un ídolo mundial de la música? La presentadora del próximo Festival de Eurovisión, que comprometemos a que diga "age" con deje andaluz en la gala ante toda Europpa, quiso trasladar esa suposición a una película con carácter documental con tintes de ficción, Laura Pausini encantada de conocerte.

Ivan Cotroneo escribe y dirige este telefilme tan personal que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video. En un encuentro internacional, Pausini atiende a Vitally para hablar de este proyecto.

-¿Qué es para usted cantar en español y sentirse tan dentro de los gustos de los españoles y de los latinoamericanos?

-Ay. Me emociona hablar de esto. Porque me doy cuenta que esto por ejemplo, la otra Laura, la de la película, qué lástima, no hubiera podido sentirlo. Sentir lo que significa sentirse amada por unas culturas diferentes y sentirse parte de ellos, como en España y América. Me habéis cambiado la forma de ser. Es bien bonito y no sé, ahora me pongo muy romántica. Yo hubiera sido española, mexicana. Nunca he estudiado español o portugués, pero yo siento algo diferente cuando hablo esos idiomas, están en mi piel. Es difícil explicarlo,.. cuando estoy sola me siento como vosotros. Incluso cuando lo explico a mis padres, que me conocen bien, no lo entienden: ustedes, los españoles, los latinoamericanos, me habéis cambiado la vida. Me han cambiado la manera de ser y hablar. Es la verdad.

"Cuando reconozco todos vuestros acentos me siento muy agradecida por todo lo que me habéis permitido vivir"

-Se siente una más entre nosotros...

-He aprendido de vosotros. Cuando reconozco todos vuestros acentos me siento muy agradecida por todo lo que me habéis permitido vivir. Es increíble que me ponga así a los 47 años, coño. Imagínate, Francisco, que vienes a Italia y no sólo te sientes bien, sino que los italianos te consideran suyo. No es una sensación normal. Es lo que puedo decir yo. Me siento querida en España como en Italia, pero aquí es algo más. Os puedo comprender como si fuera de vuestro país y vosotros mee sentís una más. No sé por qué me ha pasado. Es muy bonito.

-Además, el español que se habla en América es el andaluz que viajó hasta allí.

-¿Ves? Esas cosas tan lindas me flipan. Tengo que aprender palabras que sólo se digan en Cádiz, como me cuenta Alejandro Sanz.

"Alejandro Sanz es mi consuegro porque mi hija con dos años el primer beso que da en su vida, en la boca, es a Dylan. Bromeamos con eso"

-¿Se atrevería a decir "tengo mucho age" cuando presente el Festival de Eurovisión?

-Gracias. Yo lo voy a presentar, pero me van a decir entonces qué dice esta. Alejandro (Sanz) me ha enseñado algunas palabras andaluzas. Él es mi consuegro porque mi hija con dos años el primer beso que da en su vida, en la boca, es a Dylan, el hijo de Alejandro. Siempre estamos bromeando con eso, nos sentimos consuegros.

-Su película habla de relativizar la fama. En su caso la fama le ha permitido sentir y conocer cosas que de otra forma no habría experimentado.

-Me gusta poder decir que el ser humano nace con muchas posibilidades, que somos capaces de hacer muchas cosas y que cuando consigues la fama puedes vivir muchas otras cosas. Hasta los 18 años viví sin ser famosa y he tenido la suerte de tener un vida durante estos 30 años de fama. Yo tuve antes de ser cantante una vida muy normal y tranquila en un pueblo pequeño de Italia con una familia unida. Gracias a todo eso he podido después disfrutar y tener una vida de persona famosa con los pies en la tierra.

-¿Ser famoso no debería ser una meta?

-Por la experiencia puedo dar unos consejos. La fama no era mi meta, ni debería ser la de nadie. Sentirme realizada no ha sido a través de ganar un premio, sino a través de cumplir sueños haciendo lo que me gusta. Yo nunca había soñado con ser famosa, pero sí había soñado que quería dedicarme a la música. Yo quería ser una cantante de un piano bar... y eso era muy difícil en mi pueblo. Existían barreras, pero yo hubiera hecho lo posible para cumplir con esa vocación. Quizás porque mi madre tiene un carácter un poco menos soñador que yo me mentalizaba para dedicarme a otra cosa. Me podría haber ganado la vida sin la música, pero yo no quería.

"Yo me acuerdo muy bien cómo era mi carácter antes de ser famosa y es lo que sería también a día de hoy sin tener la fama"

-¿Y qué hubiera sido sin dedicarse a la música?

-Estuve tiempo buscando dentro de mí qué era lo que me interesaba, que cosas me hacían feliz. Descubrí que todo el mundo del arte era lo que me gustaba. Estudié en la Escuela de Arte cerámica, la restauración. Y después me encantaba la idea de ser arquitecto. No era un plan B, eran opciones a la música. Los seres humanos tenemos esa opción. Sentirnos realizados según nuestras posibilidades. Eso es lo que quiero enseñar en la película de Amazon Prime Video. Yo me acuerdo muy bien cómo era mi carácter antes de ser famosa y es lo que sería también a día de hoy sin tener la fama por la música.

-¿No ha cambiado en el fondo, pese a la fama, el dinero?

-Mis ideas y mis sueños antes de ser famosa no han cambiado. Y lo noté durante la pandemia, por eso quería contarlo. Cómo sería mi vida sin ser famosa: pues tal como aparece en la película. Eso también forma parte de mi fantasía, de mi manera de ser.

-¿Le gusta la Laura Pausini que no llegó a ser famosa?

-Soy una privilegiada por todo lo que he vivido y también me hubiera gustado mi vida sin ser famosa porque hubiera sido algo bonito. Mis pensamientos sobre la felicidad, sobre la auto-realización están ahí y mi carácter no ha dependido de la fama. Una respuesta a cómo soy no la encontraré en un premio Grammy. Tengo un talento, una verdad, una motivación que van más allá de lo que ha sido mi carrera. Y tener a mi hija probablemente era el más grande sueño que podía cumplir. Lo que me costó cumplirlo me hizo pensar y darle valor a la familia, a las mujeres. Y no te puedes comparar con nadie. Yo he tenido muchos privilegios pero también he debido lucha para cumplir otros sueños que no eran tener éxito profesional. Tu cuerpo y tu alma van más allá de un concierto y un trabajo.

"Yo transmitiría a las nuevas generaciones que no puedes depender de un 'like"

-¿Le da gracias a Dios por lo que ha sido su vida?

-Se lo agradezco cada día a Dios todo lo que me ha dado. Y sé muy bien que todo hubiera sido igual en muchas cosas profundas y personales si no hubiese sido famosa. Yo transmitiría a las nuevas generaciones que no puedes depender de un 'like'. Tu vida vale más que la opinión y el gusto de los otros.

-¿Le gustaría sentir otras vidas?

-Soy muy curiosa y me gustaría conocer aspectos que no conozco. Vivir la vida de otros personalmente para conocer cosas. Sigo buscando, escribiendo, me gusta transmitir a los demás lo que siento y compartirlo.

-Phil Collins anunciaba su retirada hace unos días ¿cómo influyó este músico en su vida?

-Nunca había contado esto, y muestra un poquito mi carácter y el suyo. En 1996 estaba preparando mi segundo disco en español. Mi compañía me preguntó con quién me gustaría cantar. Yo me digo, pues ya que estamos soñando, soñemos con lo más alto. Quiero cantar con Phil Collins. En Warner me dieron el número de teléfono de su oficina. ¿Quieres llamarlo? Lo hice. Pero de noche, cuando todos dormían, porque así me sentía con menos vergüenza. Le dejé un mensaje, dije "hola, soy Laura Pausini, soy una cantanteitaliana y soy muy fanática de usted y me encantaría cantar una canción juntos y le dejo mi número". Son cosas que te salen cuando tienes 20 años. Pensé que todo iba a quedar ahí, pero dos días después me deja un mensaje su secretaria, diciéndome: "conozco tu voz y me gustaría mucho hacer algo juntos". Pensé que era un broma de las que se hacen en abril en Italia. Se puso en contacto de verdad y se vino a cantar una canción conmigo en un concierto que hice en Milán. Phil Collins es un tipo de lo más cercano. Me dijo que mi voz le recordaba a la de Annie Lennox, que era una de sus cantantes favoritas. Cantamos juntos en concierto unas veinte veces, sobre todo por causas benéficas. Todos los años me invita a cantar y cuando puedo vuelo donde él está. Siempre me presenta como que soy su voz favorita junto a la de Lennox.