Los espectadores elegirán la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021

TVE ha anunciado que cambia para este año la fórmula de elección del tema que represente a España en Eurovisión aunque ya esté nombrado Blas Cantó, intérprete de la pasada edición cancelada.

En lugar de la designación directa, como sucedió con Universo, que no fue bien acogida, el público podrá elegir entre dos temas bien diferentes y consultar así la propuesta que se envíe en mayo a Rotterdam. La gala se celebrará en el prime time de La 1 durante febrero, en directo, y con la voz así de los eurofans.

Universo no tenía buenas perspectivas ante Eurovisión 2020, así que la delegación española junto al cantante murciano han replanteado la actuación que vaya a presentarse en los Países Bajos en la próxima primavera. TVE está clasificada directamente para la gala final del sábado 22.

La 1 ofrecerá la gala en directo y los espectadores podrán votar por su favorita a través de la web "(www.rtve.es/eurovision) , la APP de RTVE de Eurovisión, llamada telefónica o vía SMS.

"Vamos a presentar dos canciones totalmente distintas. Hemos trabajado mucho y presentamos varias opciones", adelanta Blas Cantó. Un equipo de RTVE, la discográfica Warner Music y el cantante y su equipo de confianz acordaron las dos canciones de la que saldrá la elegida.

"Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate, en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición”, añade el de Murcia. "Ha sido un proceso muy intenso, no hemos parado. Desde que acabó la 'era 2020', nos hemos centrado mucho en componer nuevas canciones, en buscar sonidos que no recordaran a nuestra anterior propuesta". "He compuesto con un montón de artistas… que también me han dado otra visión”, ha argumentado Blas sobre esta concentrada propuesta de cara a contar con un buen puesto de cara a Eurovisión 2021.