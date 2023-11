El estreno de ‘La noche de Bosé’ corona la semana grande del artista en Telecinco

En apenas una semana Miguel Bosé ha desfilado por diferentes platós de una Telecinco mermada en audiencias que busca reinventarse y volver a ganarse la confianza del público. El díscolo artista ha estado en TardeAR con su amiga Ana Rosa Quintana, ha cerrado la primera temporada de El musical de tu vida con Carlos Sobera y este lunes se estrena en Telecinco La noche de Bosé, que incluye la emisión del primer capítulo de su biopic que estará acompañado de una entrevista inédita en el marco de un programa especial presentado por Joaquín Prat.

Telecinco ha preparado un gran evento de programación para acompañar el estreno en televisión de la docuserie que repasa la historia personal y la fulgurante carrera de uno de los mejores artistas que ha dado nuestro país en las últimas décadas. La cadena franquicia de Mediaset estrena este lunes 6 de noviembre La noche de Bosé, el programa que Joaquín Prat conducirá justo después de la emisión del primer capítulo de Bosé, biopic autorizado sobre la vida del cantante que irrumpe en la cadena en horario de prime time, después de GH VIP: Última hora.

Producido por Mediaset España, en colaboración con Producciones Mandarina, el programa ofrecerá una entrevista inédita con Miguel Bosé, en la que entre otros asuntos se referirá a las principales tramas que centrarán la atención del primer episodio de la docuserie.

Las declaraciones del artista y los principales acontecimientos de su vida que se recrean en la ficción serán comentadas por cuatro invitadas que guardan estrechos lazos con el cantante: su hermana Paola Dominguín; sus amigas Bibiana Fernández (actriz y colaboradora de TardeAR); Andrea Bronston (actriz, cantante e hija del famoso productor de cine, Samuel Bronston); y Rosa Villacastín (periodista muy cercana a Miguel Bosé).

Miguel Bosé fue uno de los invitados estrella del programa TardeAR la semana pasada. Allí ha promocionado su docuserie, en la que ocupan un lugar preferente su tata. “Remedios es la clave de todo lo que somos porque era la única que tenía cabeza en la familia. Era gente muy caprichosa (refiriéndose a sus padres). Podíamos haber crecido de cualquier manera pero ella nos educó”, ha destacado.

El artista ha reconocido que para triunfar en el mundo de la música ha tenido que renunciar a muchas cosas. “Renunciar sí pero quien no lo ha hecho. Siempre hay que hacer elecciones pero no me ha pesado. Algunos amores no los hubiera enseñado aunque no hubiera sido conocido”, ha contado. Él tiene claro la receta de su éxito. “La clave del éxito es saber qué quieres y trabajar”, ha sentenciado.