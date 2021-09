Cuando los famosos también sudan

Amazon Prime Video ha presentado en el FesTVal de Vitoria Celebrity Bake Off, un concurso de repostería que ya se emitió en Mediaset con personajes anónimos y que ahora recurre a famosos para su lanzamiento en la plataforma. Paula Vázquez y Brays Efe serán los conductores del formato, en el que supone el debut de este último como presentador de un programa de televisión.

Andrés Velencoso, Soraya Arnelas, Chenoa, Pablo Rivero, Esty Quesada, Iturralde González, Esperanza Aguirre, Adriana Torrebejano, James Rhodes, Yolanda Ramos, Paula Gonu y Joan Capdevila serán los doce elegidos que demuestren sus habilidades reposteras en el concurso. El estreno se producirá antes de finalizar el presente año y contará con 10 episodios de 50 minutos de duración.

Óscar Prol, Responsable de Contenidos de Amazon, ha avanzado que el programa está realizado en clave de humor. En la rueda de prensa los aspirantes se han reído rememorando su paso por el concurso. El directivo se muestra confiado y ha apostado por su continuidad. “Ojalá otra edición con anónimos, otra con famosos y lo que haga falta”.

Por su parte, Ana Ansola, directora del programa, ha manifestado que los participantes “están acostumbrados a que ni les tosan y aquí tienen que sudar, esforzarse y cocinar”. Además, ha añadido que “en este tipo de formatos vemos la versión más humana de los famosos. Ellos nos han hablado de sus familias y nos han enseñado otras facetas que no solemos ver”, ha explicado.

Celebrity Bake Off es un talent show de repostería que se ha adaptado a 35 países. Este programa se emitió durante una edición en Cuatro con Jesús Vázquez al frente. Ahora, Amazon Prime retoma el concurso con la versión VIP. Doce personajes famosos del mundo del deporte, la música y el entretenimiento se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país. Sus obras serán juzgadas por un equipo de expertos, debiendo demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido. Cada semana el peor de los aspirantes tendrá que despedirse del concurso.

Paula Vázquez vuelve a ponerse al frente de un talent show después de haber presentado la nueva edición de Fama a bailar en los años 2018 y 2019 en Movistar+. Estará acompañada de Brays Efe, que debuta como presentador. “Ha sido la primera vez y estoy seguro que no será la última. Nunca había presentado algo de esta envergadura y al principio dudé, pero me he sentido apoyado por todo el equipo, sobre todo por Paula”, ha aclarado.

Celebrity Bake Off refrenda la nueva tendencia que se ha puesto de moda en televisión durante los últimos años. Se trata de colocar a los famosos en el primer plano, participando en concursos que antes solían estar destinados a rostros anónimos. El ejemplo más ilustre lo encontramos en MasterChef Celebrity, uno de los estrenos más rutilantes del otoño. Aún no conocemos el día de su estreno, pero sí su lista de participantes: Verónica Forqué, David Bustamante, Vanesa Romero, Yotuel Romero, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Carmina Barrios, Victoria Abril, Julian Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, Arkano y Tamara.