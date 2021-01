¿Quién es el favorito esta noche en 'Tu cara me suena'?

Jorge González, Nerea Rodríguez, la presentadora malagueña Rocío Madrid, los sevillanos Gemeliers y Cristina Ramos son los participantes finalista que se deciden el título de Tu cara me suena 8, la edición que se truncó por la pandemia.

Ha sido una ajetreada promoción, interrumpida desde el mes de marzo hasta octubre. El público será el que tenga la última palabra esta noche con una gala en directo en Antena 3 pasadas las diez y con la conducción de Manel Fuentes. El jurado, formado por Ángel Llácer, Carlos Latre, Lolita y Chenoa hoy sólo tiene carácter de opinión, por lo que sólo los mensajes y llamadas decidirán el ganador. La canaria Cristina Ramos es la favorita.

También participarán hoy el resto de integrantes de la edición: El Monaguillo, Mario Vaquerizo, María Isabel y Belinda Washington.

Junto a los participantes de esta edición intervienen como invitados en esta noche el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal (que ya actuó en su momento en este espacio de Gestmusic con Ángela Carrasco), el coach de La Voz Antonio Orozco, Yolanda Ramos que intervino en una edición anterior de este programa y Samantha, participante de OT.

Los números de hoy

Sobre lo que ofrecerán los finalistas, el madrileño Jorge González hará de Antonio Orozco junto al cantante; Cristina Ramos se meterá en la piel de una de las protagonistas del musical El Gran Showman, con la canción This is me; Gemeliers se desdoblarán como Alejandro Sanz; Nerea Rodriguez imitará a Christina Aguilera y Rocío Madrid a Ana Torroja, en su etapa de Mecano con Me cuesta tanto olvidarte.

Aunque Cristina Ramos es la favorito, con Jorge González en liza, Gemeliers ha efectuado una buena andadura, venciendo en varias galas y mostrando números destacados como este como el Dúo Dinámico.

Tu cara me suena es uno de los formatos fijos del prime time de Antena 3 y pese a todas las vicisitudes de esta edición, el programa ha salido adelante. Es la idea televisiva española más adaptada en otros países.