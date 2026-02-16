La felicidad, el placer y el bienestar de 'Sukha' completa las tardes de La 2

La programación de La 2 sigue ganando peso en el seno de TVE. La entidad pública se ha propuesto en este comienzo de año potenciar la segunda cadena, aquella que había quedado en el olvido durante mucho tiempo. El nuevo magacín en directo, Sukha, se estrena este lunes 16 de febrero con el foco apuntando hacia las propuestas culturales, la gastronomía, el bienestar y desarrollo personal y los viajes y planes de ocio.

Sukha, la nueva apuesta de TVE para La 2, está dirigido por Miguel Ángel Hoyos y cuenta con un trío de presentadores compuesto por Susana Castañón, Jero Fernández y Pablo G. Batista. La intención de TVE con esta producción propia realizada en los estudios de Prado del Rey es reforzar la vocación de servicio público con una nueva propuesta de divulgación. Sukha se emitirá de lunes a viernes justo después de Malas lenguas, es decir, a las 19:30 horas.

En el primer programa, Sukha unirá arte y ciencia en una charla con el actor y director Sergio Peris-Mencheta y la neurocientífica Nazareth Castellanos. Hablarán de los inicios, y otras figuras muy conocidas, como Loles León o Iñaki Gabilondo, entre otras, contarán también los suyos. En esta primera entrega, Chenoa repasará sus gustos culturales. En su primera semana, Sukha hará una gran apuesta por el directo: estará en el Festival Internacional de Magia, en los Premios Iris de Televisión o en el concierto de Nathy Peluso. Celebrará el Año Nuevo Chino y asistirá en el Instituto Cervantes al homenaje a Joan Margarit junto a Joan Manuel Serrat y Ana Belén; entre otras sorpresas.

Como explica su director, Miguel Ángel Hoyos, en Sukha se ofrecerá “una mirada muy amplia a la cultura con curiosidad, crítica y disfrutona”. El título del programa es una palabra sánscrita que significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo espacio. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo serán algunos de sus elementos distintivos.

Sukha propondrá a la audiencia una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales, con conciertos en directo en plató.