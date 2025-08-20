El Festival de San Sebastián quiere ser el Festival de Málaga

El Festival de San Sebastián quiere ser Málaga, a la manera que el Festival de Málaga desea ser el Festival de San Sebastián (esto es, se está haciendo grande, y amplía secciones que se salen de lo que es estrictamente el cine español).

Hoy por hoy, el Festival de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre, es el mayor escaparate del cine español de la temporada otoño-invierno, y ahí están los títulos seleccionados para demostrarlo. Cantidad y calidad. Muchos de los cuales desembocarán en la 40 edición de los Premios Goya.

De entrada tenemos Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, sobre una joven que comunica a sus padres que desea ingresar en un convento de clausura. Es la autora de la multipremiada serie Querer.

Alberto Rodríguez se presenta al festival por partida doble. Por un lado, con la serie de televisión Anatomía de un instante, la novela de Javier Cercas. Por otro, con Los tigres, que se rodó en parte en Ciudad de la Luz.

José Luis Guerín vuelve con Historias del buen valle. Fernando Colomo lo hace con Las delicias del jardín. Y José Marí Goenaga y Aitor Arregi lo hacen con Maspalomas (la que para mí será la tapada y constituirá la sorpresa del certamen).

Agustín Díaz Yanes dirige Un fantasma en la batalla, sobre la lucha contra la banda terrorista ETA, y Antonio Flores recibirá un tributo por parte de Isaki Lacuesta con Flores para Antonio.

Y esto es sólo una parte porque todavía falta la sección Made in Spain.

Lo dicho, el Festival de San Sebastián quiere parecerse al Festival de Málaga y a fe que lo está consiguiendo, del mismo modo que el Festival de Málaga está logrando parecerse al de San Sebastián, y nos alegramos mucho de que así sea.