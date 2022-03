"En el fútbol cuando se está arriba nunca es por casualidad"

Gustavo López es uno de los comentaristas de en LaLiga por Movistar Plus +. El derbi sevillano encontró este domingo a ambos clubes en lo alto de la tabla, revalorizando el encuentro que siempre despierta la atención en España y en aficionados de todo el mundo.

El ex jugador argentino forma parte desde hace temporadas de los comentaristas de Movistar Plus + y en el encuentro de hoy forma equipo con Carlos Martínez, la voz por antonomasia en los estadios, junto a Álvaro Benito y con Ricardo Sierra e Ismael Medina a pie de campo y juntos a los banquillos del Sánchez Pizjuán. Gustavo López (Buenos Aires, 1973) debutó en la Liga en 1996, con el Zaragoza y vivió la etapa de más éxito del Celta y recaló en el Cádiz en 2007, retirándose tras esa temporada.

–Y aquella temporada fue difícil, pero a usted se le recuerda con especial cariño en Cádiz.

–Yo he sido siempre muy feliz en el fútbol. En todos lo equipos estuve muy a gusto. Con el Zaragoza, con el Celta, que viví la Champions. Me fui al Cádiz por Félix Carnero, Baldasano, Del Bosque. Yo me iba a para Argentina y descubrí una ciudad apasionada, un lugar espectacular para el ambiente hacia el fútbol. Ahí se viven tardes mágicas, yo las sentí.

"Debo intentar expresar lo que hemos vivido en un terreno de juego a través de lo que vemos"

–Pero no les terminó de ir bien, descendiendo casi de forma incomprensible

–Fíjate que nosotros en enero estábamos en zona alta. Tras el mercado de invierno todo fue a peor y a mitad de temporada llegó un declive imparable. El fútbol es caprichoso, tiene esas cosas. Pero pese a lo sucedido me quedo con el recuerdo de la gente, estoy muy agradecido al cariño que aún sigo recibiendo.

–Se retiró del fútbol, pero el fútbol no se ha retirado de usted.

–El fútbol es mi pasión absoluta, por supuesto. Seguimos haciendo lo que nos gusta pero desde el otro lado de la barrera. Manteniendo la misma pasión.

–¿Qué le piden Movistar Plus + y sus espectadores?

–Creo que debo intentar expresar lo que hemos vivido en un terreno de juego a través de lo que vemos. He de llegar con ese mensaje, sentir lo que están viviendo los jugadores del campo, la presión de la cancha, el público.

–El fútbol es la vida y al revés, una galería de alegrías y sinsabores.

–Los que jugamos sabemos bien lo que es ese carrusel. Hay que entender lo que es vivir eso. Nos tenemos que poner en el lado del futbolista, qué piensa cuando tiene que decidir, qué le pasa por la mente en un acierto o en un fallo. En mi trabajo de comentarista intento siempre ponerme en situación de los que están abajo.

–¿Y cómo es de especial la presión de un derbi como el de los clubes sevillanos?

–Es un partido muy especial, con una presión y motivación para ambos equipos, al margen de lo que sucede el resto del año.

–Un derbi que ha tenido el valor añadido de la clasificación en este año.

–El Sevilla llegaba en un buen momento con un entrenador muy sólido y el Betis con una racha de buen juego y con un entrenador que me encanta. No se le toma el valor de Pellegrini desde su actitud del sosiego. Es un señor entrenador que revaloriza su equipo desde su tranquilidad. Yo no he tenido a Pellegrini como entrenador, pero sé que es de los que contribuyen a una mentalidad ganadora.

–Los dos sevillanos están arriba y nada es casualidad a estas alturas de la liga.

–En el fútbol cuando se está arriba nunca es por casualidad. Es como poco haber sacado provecho al colectivo y son virtudes de Lopetegui y de Pellegrini. Uno puede tener la suerte de cara en algún partido, pero detrás de la constancia de los resultados hay mucho trabajo.

–A veces se cuestiona el nivel de La Liga ¿cómo la observa como espectáculo televisivo?

–Sigue siendo un gran espectáculo, con grandes equipos, para mí es muy atractiva. Todos los jugadores sueñan con venir aquí. En España hay buen pie, buen fútbol. Es una liga que atrae a aficionados de todos los países que la ven por TV.

–Pero a veces el nivel se calibra por el papel de los clubes en la Champions...

–Y no se debe analizar los resultados en plena temporada. Los exámenes a fondo hay que hacerlo a final de curso y comprobar cómo ha sido el nivel general. Durante la temporada hay sorpresas, como el Villarreal que ha ido de abajo a arriba y el camino inverso, del Atlético.

"Cada derbi tiene su folclore, su rivalidad. Lo bonito es que son únicos. Yo no compararía el derbi sevillano con ningún otro"

–Hay que estar preparados para las decepciones en el fútbol ¿Le da algún consejo a los aficiones que ríen y sufren ante la pantalla?

–Como usted decía, la vida es el fútbol y hay que hacer como en la vida misma:hay que disfrutar mucho de los buenos momentos. Las aficiones deben asumir esa mentalidad. Ser conscientes de lo bonito que son los triunfos, porque tarde o temprano viene la mala racha y entonces hay que estar mentalizados en superarla y venirse arriba.

–En un derbi sevillano se disfruta y se sufre mucho ¿lo compararía con otros partidos?

–Cada derbi tiene su folclore, su rivalidad. Lo bonito es que son únicos. Yo no compararía el derbi sevillano con ningún otro. No me gusta comparar: yo he vivido los Brasil-Argentina, los más igualados Celta-Depor, ningún derbi es igual.