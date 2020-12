La primera ganadora de 'MasterChef Abuelos' es de Huelva

Guadalupe Fiñana, la 'Abuela de Dragones' onubense, se convirtió en la ganadora del primer MasterChef Abuelos. Guadalupe emocionó e hizo reír a la audiencia a partes iguales. Además, demostró un increíble talento para la cocina que empezó brillando con su colaboración con Pachu, pasó por una capitanía de lujo y se adaptó a un plato con toque de vanguardia presentado por Marcos Morán.

Esta variación del talent de Shine Iberia con concursantes de la tercera edad ha demostrado que funciona entre la audiencia con un especial que constó de una única entrega. Además, las redes sociales arden pidiendo que Loles León se quede como jurado pues, según los internautas, el programa gana en cercanía y diversión.

Guadalupe, quien hizo reír al público explicando cómo se hizo famosa en las redes con un vídeo "virílico", se posicionó desde el principio como una de las aspirantes con mayor talento de la cita. Con 86.000 seguidores en Instagram y 36.900 suscriptores en su canal de YouTube, el vídeo "virílico" al que se refería es uno en el que anima a comer a su nieta con toda clase de artimañas de 'yaya'. También es famosa en las redes por comentar series como Juego de Tronos, de la que es fan incondicional, pero también La casa de papel y muchas otras.

Fue una de sus nietas quien la convirtió en estrella de las redes en 2017 al subir sus reacciones y comentarios ante la exitosa serie de HBO Juego de tronos. Para Guadalupe supuso una forma de superar la pérdida de su esposo sucedida poco tiempo antes. Pronto se hicieron virales sus reflexiones sobre lo que acontecía en la ficción. Así como como los sobrenombres que endosaba a los protagonistas."El de los ojos vueltos" (Bran), "el de la mano corta" (Jaimmie Lannister), "la mujerona" (Brienne de Tarth), "el de la piel de cuadritos" (Jorah Mormont), "lady Di" (lady Mormont) o "el jiedondo" (Theon Greyjoy), son algunos de los motes que ha puesto a los protagonistas de las historias creado George R.R.Martin.

"Me considero de espíritu muy joven y no paro en todo el día. Me faltan horas para hacer cosas", confesaba a la web 65ymás en una entrevista.

Junto a Guadalupe, Aurelia ha sido la otra protagonista absoluta de la noche. La aspirante quería que Loles León se convirtiera en la novia de su hijo y además sacar partido a su hotel. Con el ex concursante Albert, la carismática Aurelia nos regaló los momentos más divertidos. Santiago se ganó nuestro corazón emocionándose con Candela, Carmen ha dejado a todos fascinados con su edad, Lidia hizo llorar a los espectadores al ver a sus familiares... Un homenaje a los mayores que hacía falta, un éxito de audiencia y las redes demandando más entregas. Qué más se puede pedir.