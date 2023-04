Te podrá gustar o no Dani Martínez, pero su programa merece la pena

En esta temporada donde hay una auténtica crisis por fabricar nuevos formatos estelares que interesen tanto como cuestan hay una tendencia por afilar el lápiz y tirar por alto el presupuesto a ver qué pasa. Más presupuesto no significa necesariamente más calidad, ni más rendimiento, ni más audiencia. El dinero hace más fácil las cosas pero hay un margen llamado ideas, talento, ingenio, incluso imaginación, que da oportunidad a lo sencillo para triunfar por lo encima de lo aparatoso.

Se pueden levantar talents en los rascacielos, como sucede con Cover Night, pero hay un "algo", un material intangible que convierte a un programa en atractivo o no para el gran público, al que aspiran los espacios de gran presupuesto. Si la ecuación fuera simple las plataformas tipo Netflix y Prime Video, que parecen tirar con pólvora sin límites, estarían triunfando como en su momento la coca-cola pero sus surtidos, que a veces son bizcochos resecos cubiertos de pan de oro, causan más bostezo y mareo con la interfaz que otra cosa.

Lo sencillo de generar de química en un plató y que los de casa se lo pasen tan bien como los que están ante las cámaras es un asunto más bien complicado. Por mucha inteligencia artificial que levantara los guiones más profusos el guiño de un presentador hábil, empático, es lo más valioso y más natural que puede dar una cadena.

Es el caso de Martínez y hermanos, un formato de Fremantle (productora de cacharros aparatosos como Got Talent) para Movistar Plus + cuya química estiba en el actor y presentador leonés Dani Martínez. El formato de sentar a tres amigos conocidos y semidesconocidos entre sí da mucho juego y levanta aire espontáneo. Ahora que es difícil calzar en el prime time ese formato que permite al público aguantar dos horas sin que caigan en la tentación del móvil o el zapeo, Martínez es capaz durante una hora de generar risas y titulares. Endiabladamente sencillo. TVE, que lleva toda la temporada intentando dar con la tecla, no ha sido capaz de crear un espacio de tan buen resultado y ajustado presupuesto.