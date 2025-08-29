"La mar está fresquibiris", es el himno de La que se avecina que no muere, sigue siendo el grito de guerra de Estela Reynolds, esa estrella fugaz del destape que incendió la pantalla en Desembraga a fondo junto a Fernando Esteso. Reynolds dejó hace más de un decenio la serie de Mirador de Montepinar (y la calle Contubernio) pero con las reposiciones diarias parece que nunca se fue.

¿Realmente Esteso estuvo con Estela? Una cinta VHS, reliquia de coleccionista, jura que sí, aunque podría ser solo el delirio de la diva que interpretó con delirios Antonia San Juan. Esa Estela, con su ego descomunal, sigue nadando entre olas de cartón en las eternas reposiciones de la serie de los hermanos Caballero. En cada pase por la TDT, Estela resucita, más viva que nunca, con su pegajoso "fresquibiris" ¿Era "fresquibiris"? No, era "fresquibilis".

Esta dicharachera canción no nació en la serie. Los guionistas de La que se avecina desenterraron un tesoro de 1970, un fragmento de la película Pierna creciente, falda menguante, con Emma Cohen y Laura Valenzuela como rivales para vedette, el genio de Fernando Fernán Gómez y un joven José Sacristán. Producida por José Luis Dibildos (el amor y cerebro junto a Valenzuela), la historia repasa con guasa y tijeretazos de censura la España de principios del siglo XX y el auge del llamado teatro sicalíptico.

El clímax llega con ese "La mar está fresquibilis" que pone a Laura Valenzuela, reina de la TVE de los 60, al borde del topless, o eso parecía. La sevillana conquistaba por entonces España con el show de Galas del sábado junto a Joaquín Prat y que, en 1969, lidió con el caos del cuádruple empate en Eurovisión, convirtiéndose en el rostro dorado del entretenimiento español. Tras casarse con Dibildos, colgó el micrófono, pero volvió en los 90 con programas que, digamos, no estuvieron a su altura.

Todo el mundo parece escuchar "la mar está fresquibiris", pero al prestar atención la letra original que canta Laura Valenzuela es: "la mar está fresquibilis, fresquibilis", "gustibilis", "olibilis", "busibilis"... Con la letra ele, no con la erre. Se asume que Estela Reynolds prefiere cantar "fresquibiris". Los guionistas de La que se avecina reflejan lo que se canta al oír el tema sicalíptico. La audiencia siempre ha optado por "fresquibiris" en lugar de "fresquibilis".

Esta canción marinera data de 1927, cuando se estrenó en el Teatro Cómico de Barcelona, en el Paral·lel, dentro de la revista Love-Me. El guion y la letra fueron obra de Manuel Sugrañes, director del teatro.

El tema, que se llama Fresquibilis-sur-mer, compuesto por Enrique Clará, fue un número destacado para la primera artista de la compañía y se grabó en disco de pizarra. La canción fue recuperada en la película de Dibildos dirigida por Javier Aguirre.

El Teatro Cómico de Barcelona, construido en 1905, tuvo una trayectoria de éxitos hasta la Guerra Civil. En los años 40, retomó su relevancia con figuras como Artur Kaps y Franz Johan, austríacos que llegaron a España huyendo de la guerra. Se convirtieron en rostros de TVE desde 1959. Kaps (que aparece como personaje crucial de la victoria eurovisiva de 1968 en la serie La canción) llegó acompañado de su esposa, la marionetista Herta Frankel, figura clave en la pionera programación infantil de TVE. El teatro fue demolido en 1962 debido a problemas estructurales que impedían su rehabilitación.

La canción de Sugrañes utiliza el término "busilis", un cultismo latino que significa "meollo" o "quid de la cuestión", derivado de la expresión in diēbus illis ("en aquellos días"). Un error de un estudiante al analizar "in die" como "en el día" dio origen a "busilis", palabra incorporada al diccionario en el siglo XIX. La mar está "fresquibilis" alude a este término, evocando el movimiento animado de las vedettes, que en 1927 cautivaban al público. Un siglo después, "fresquibilis", junto con "gustibilis" y "olibilis", sigue presente en fiestas y en la TDT.

Bonus Track, 'Los cruzados mágicos'

De la tele al alma de Cádiz, el término "fresquibiris" se coló en el Carnaval de 1982, cuando la chirigota Los Cruzados Mágicos arrasó con su popurrí, obra del recordado Paco Rosado y José Manuel Gómez. En una estrofa legendaria, Romualdo, el protagonista veraniego de aquel popurrí de febrero, llega al "Hotel Playibiribiri, fresquibiri" y, al ver tanta "cachibiribiri, culibiribiri, tetibiribiri", se puso "mejón, mejón", hasta que su Ana le suelta un coscorrón por fisgón.

¿El origen de ese "playibiri" de Los Cruzados mágicas? Una emisión en Sábado Cine de TVE de Pierna creciente el 5 de septiembre de 1981. En la semana siguiente, desarrollando ese popurrí, Rosado le propuso a Gómez incluir esa canción que había oído en la tele, "fresquibiris, olíbiris"... y el tema de 1927 acabó aquí versionado en uno de los grandes popurrís de la historia del Carnaval de Cadiz.