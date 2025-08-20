Cómo TVE aceptó y desaprovechó 'Aquí no hay quien viva' y la tuvo dos años en un cajón

La serie Aquí no hay quien viva pudo haber formado parte de la parrilla de TVE en vísperas de Cuéntame cómo pasó. El empresario José Luis Moreno, que triunfaba en la cadena pública con su Noche de fiesta en el cambio de siglo, presentó este otro proyecto, la que sería su primera serie, a la dirección de Prado del Rey que dio el visto bueno a esa comedia coral. Con Pío Cabanillas como director general de la cadena, el boceto de Aquí no hay quien viva entró para una preproducción. La historia de la televisión en España habría cambiado con otra decisión. Aquí no hay quien viva hubiera sido un clásico de TVE o, tal vez, por derroterros de la programación, se habría diluido en la parrilla y estaría en el olvido. La casualidad y el destino fueron generosos con el proyecto de Iñaki Ariztimuño, que tuvo la idea y esbozo inicial, y de Alberto Caballero, sobrino de Moreno, quien escribió el grueso del episodio piloto que, finalmente, quedó en un cajón de RTVE.

Alberto Caballero formaba parte del equipo de guionistas de las matrimoniadas de Noche de estrellas, comenzaba a tener soltura en el desarrollo de diálogos de comedia, y proyectos como el que Ariztimuño ya había presentado a Globomedia eran una motivación. Daniel Écija, productor ejecutivo de Médico de familia o Periodistas (y ya más recientemente Cristo y Rey o 4 estrellas), series para las que había trabajado el realizador que concibió el edificio, no consideró interesante desarrollar una historia con tantos personajes. Globomedia en esos momentos disfrutaba del éxito de Siete Vidas que discurría entre dos pisos y un bar. Lo de Aquí no hay quien viva, que se expandiría por siete viviendas y un par de locales, con 16 intérpretes, se antojaba un embrollo.

José Luis Gil, Isabel Ordaz, Eduardo Gómez y Fernando Tejero en un rellano del edificio de Desengaño 21. / ATRESMEDIA

Caballero se unió a Ariztimuño para perfilar esa revisió del 13 Rúe del Percebe que durante año y medio no encontraba respaldo. Fue de manera precipitada cuando Moreno le requirió al sobrino que le presentara los guiones de esa serie de la que solo se tenía la biblia, el boceto desarrollado del argumento y personajes. Para aprovechar esa reunión, el que terminaría siendo productor ejecutivo de la serie y de su prolongación, La que se avecina, junto a su hermana Laura Caballero como directora, escribió a toda prisa lo que sería "el 80%" de aquel primer episodio que terminó produciéndose para Antena 3, que lo estrenó (a desgana) en septiembre de 2003.

Laura y Alberto Caballero / MEDIASET

Con la dirección de RTVE de Javier González Ferrari en el año 2000, Aquí no hay quien viva formó parte de los proyectos aparcados, y olvidados, con la entrada de un nuevo responsable máximo al frente de TVE. Aquel borrador de 40 páginas escrito por Alberto Caballero en una tarde y un buen puñado de una noche tuvo que aguardar a que José Luis Moreno convenciera a los directivos de Antena 3, cadena que a mediados de 2003 iniciaba su actual etapa con el accionariado principal del Grupo Planeta, tras un ciclo dominado por Telefónica. La comedia coral que suponía el estreno en ficción de la productora Miramon Mendi tuvo aquí su oportunidad aunque con reticencias de que fuera un proyecto con bases de éxito.

Tras cinco años aguardando que saliera al aire, Aquí no hay quien viva se estrenaba el 7 de septiembre de 2003, con algo más de un 20% de cuota que por entonces era un dato correcto. Sin promoción y sin entusiasmo por parte de la cadena, como recuerdan sus creadores en el libro Aquí no hay que viva. Detrás de las cámaras de Javier P. Martin, no fue hasta el cuarto episodio en la noche dominical cuando la serie del edificio de la calle Desengaño se había instalado en la audiencia. Alcanzaría cuotas del 40% y superó la competencia directa en Telecinco de Los Serrano, ficción de Globomedia que Mediaset consideraba imbatible.

En los tres años siguientes las cuatro temporadas de Aquí no hay quien viva tuvieron un éxito arrollador entre unos guiones frescos, de un equipo joven, y un casting acertado y compensado, entre actores veteranos, nombres consolidados y rostros desconocidos (Fernando Tejero, Malena Alterio, la inolvidable Mariví Bilbao), que convirtieron a esta comedia en una serie que sigue siendo un fenómeno cultural 20 años después. En las plataformas de streaming sus 90 episodios, en su mayoría producidos con urgencia, siguen siendo devorados y están entre los más vistos pese a los continuos estrenos. En Atresplayer, la plataforma de la cadena originaria, Netflix, HBO Max o Prime Video, la calle Desengaño encuentra siempre nuevos espectadores.

El último episodio, en julio de 2006, cerraba de forma abrupta la ficción al ser adquirida Miramon Mendi por Mediaset. Los hermanos Caballero debieron proseguir las historias vecinales en un nuevo contexto y en otra cadena, Telecinco, donde se erigiría Mirador de Montepinar, La que se avecina.